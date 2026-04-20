Expomóvil 2026: ¿Comprar carro en Expomóvil 2026? Ojo al riesgo de endeudarse en dólares

La Expomóvil 2026 arrancó este jueves 16 de abril y se extenderá hasta el próximo 26 de abri.

El contexto actual de tipo de cambio bajo y mayor oferta de crédito ha impulsado el financiamiento de vehículos en Costa Rica; sin embargo, especialistas advierten que quienes perciben ingresos en colones deben valorar con cautela los riesgos de endeudarse en dólares antes de tomar una decisión.

Carlos Aguilar, director ejecutivo de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema), consideró que actualmente el tipo de cambio juega en beneficio de los consumidores y “con la estabilidad” que ha tenido opinó que es un buen momento para aprovechar y comprar un carro.

“La Expomóvil (organizada por Aivema) ofrece una excelente ventana para aprovechar, porque tenés no solo vehículos, sino entidades financieras y una serie de beneficios que pueden inclinarte a tomar la decisión responsable de adquirir un vehículo”, comentó Aguilar.

Actualmente, el tipo de cambio se mantiene en niveles históricamente bajos.

El martes 21 de junio de 2022, el precio del dólar alcanzó un máximo histórico de ¢696,76 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). Desde entonces, el valor de la moneda inició una tendencia a la baja que la llevó a ubicarse en ¢456,12 este 17 de abril.

Tomando como referencia esos precios, un vehículo con un valor de $20.000 equivalía a unos ¢13,95 millones en junio de 2022 y a unos ¢9,1 millones en abril de 2025.

Alex Alens, gerente de Sucursales de Grupo Purdy Costa Rica, recordó que un alto porcentaje de personas en el país gana en colones, por lo que al estar el tipo de cambio bajo, deben desembolsar menos colones que antes por adquirir un carro, “entonces eso hace que sea el momento adecuado de comprar”.

“Mucha gente está aprovechando ahora para comprar vehículos, de todo perfil socioeconómico (...) Si hay un momento para comprar, es ahora. Todas las condiciones están alineadas. ¿Que hay cosas en el mundo pasando? Siempre hay algo pasando, siempre hay algo pasando, siempre hay algo pasando y en este momento todo está bajo control, diría yo”, agregó.

Crédito para comprar vehículo en Costa Rica

El saldo del crédito para la compra de vehículos otorgado por entidades bancarias en Costa Rica alcanzó ¢1,03 billones a diciembre de 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 15,3% en comparación con los ¢895.357 millones reportados al mismo mes de 2024.

Según un comunicado de prensa de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), la cantidad de personas con un crédito activo para la compra de vehículos con instituciones bancarias también mostró un crecimiento relevante.

Datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), recopilados por la ABC, exponen que el total de personas con créditos para vehículos pasó de 85.009 en diciembre de 2024 a 96.798 en el mismo mes de 2025, lo que representó un incremento interanual de 13,9%.

Daniela Gutiérrez, economista de la ABC, explicó que este comportamiento se da en un contexto de dinamismo del sector automotriz en Costa Rica, acompañado por condiciones financieras más competitivas y una mayor disponibilidad de opciones de financiamiento por parte de los bancos.

Adicionalmente, consideró que incide un entorno de relativa estabilidad en el tipo de cambio, que ha contribuido a reducir la incertidumbre para quienes optan por créditos en esta moneda extranjera y porque los precios de los vehículos generalmente se denominan en dólares.

La ABC recomendó a través del comunicado de prensa que quienes estén considerando comprar un vehículo mediante financiamiento analicen factores como la tasa de interés, el plazo, la moneda del crédito y los costos asociados.

“Asimismo, es importante asegurar que la cuota mensual sea compatible con el presupuesto personal o familiar, así como considerar el impacto de posibles variaciones en el tipo de cambio, en caso de créditos en moneda extranjera”, se detalló.