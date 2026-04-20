Economía

Expomóvil 2026: ¿Comprar carro en Expomóvil 2026? Ojo al riesgo de endeudarse en dólares

La ABC recomienda analizar factores como la tasa de interés, el plazo y la moneda del crédito para quien esté decidido a comprar carro en la Expomóvil 2026

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Por Mónica Cerdas Gómez
Expomóvil 2026
La Expomóvil 2026 arrancó este jueves 16 de abril y se extenderá hasta el próximo 26 de abri. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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