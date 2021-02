“Si yo soy funcionario público, tal vez no tenga el problema que ha tenido la mayoría de costarricenses, pero mis hijas son trabajadoras en lo privado y, diay, la pasaron mal también. Yo les ayudé mientras pude. (...) Tuve que atender problemas de los hogares de mis hijas y pues eso me llevó una gran carga económica y por eso no estaba aportando los últimos dos meses, pero ya ahora en marzo vuelvo a hacerlo otra vez”, dijo Muñoz a La Nación.