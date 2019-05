Fue gracias a ese momento que descubrí la pasión por las montañas, lo cual ha sido el motor de mi vida. No solo me ha servido para llegar a todas las cumbres que he podido, sino que también me permitió mantener la frente en alto cuando me cerraron infinidad de puertas y me rechazaron patrocinios vitales bajo el argumento de que escalar era de vagos y que mejor debía buscar un trabajo de verdad. Pero aquí estoy, a 8.750 metros de altura, impulsado por esa loca pasión.