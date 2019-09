La disciplina con la que me crié también debe tener algo de valor en mi futuro desarrollo deportivo. “Hágale duro a la loza que no duele”, decía mi mami; “que rechine”, decía mi abuela. Dado que mis padres debían trabajar, desde pequeña me encargaba de los oficios de la casa, de cocinar, de mis hermanos. Hasta les ponía horarios para que hicieran sus tareas. Por suerte, sí me hacían caso.