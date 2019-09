No obstante, en el cole las cosas se complicaron. Descubrí el alcohol, el cual me permitía ser más social, menos tímida. Iba a fiestas, barras libres, reuniones… Pero todo eso me encaminó hacia una parte de mí que no quisiera haber conocido nunca, porque no pasó mucho tiempo para llegar a la mariguana, cocaína, crack y éxtasis, drogas que me causaban sensaciones muy diferentes, pero que, desgraciadamente, me encantaban.