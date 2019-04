Al final, fue por una recaída de mi lesión que comencé a dedicarme un poco más al arbitraje, estudiando más y trazándome metas. Muchos me preguntaban el por qué de la decisión. Que si no me preocupaba mi familia, que si no quería a mi mamá, que si no me daba miedo alguna agresión. No obstante, la respuesta era demasiado sencilla: “Me gusta el fútbol y quiero seguir involucrado en él”. Y es que siempre vi este deporte como un crítico y como un admirador de lo que, desde muchos campos de la vida, puede mover. Nunca como un fanático.