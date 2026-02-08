Corrillos Políticos

Laura Fernández tiene el camino libre para reordenar las finanzas públicas. Si quisiera, podría retomar estos cambios que el gobierno no pudo aplicar

La próxima administración podría retomar los planes que la actual no pudo llevar a cabo, así como revertir los que cambios a los que se opuso y no pudo detener

Por Esteban Oviedo
01/02/2026 San José, Centrol,Seguimiento Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026. Entrevista en OPA,
Laura Fernández, presidenta electa, tendrá una mayoría legislativa que puede reordenar las finanzas públicas. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)







Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

