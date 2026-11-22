El gobierno está probando un camino muy peligroso con la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Está utilizando una vía alterna para dar largas a una resolución judicial que no ha acatado tras casi dos meses de haber sido emitida. ¿Está probando el Ejecutivo qué tan firmes o graves pueden ser las reacciones del Poder Judicial y la Ciudadanía? Si no encuentra un freno verdadero, la práctica le podría resultar efectiva y, por ende, susceptible de extenderse.

¿Qué pasó en la Junta Directiva de la CCSS?

El gobierno se negó a aceptar la decisión que los sindicatos tomaron, el 24 de junio del 2026, de colocar a la exdiputada Rocío Alfaro como su representante en la Junta Directiva de la CCSS.

Por ley, los sindicatos tienen un puesto en la cúpula de esta institución. Sin embargo, el Ejecutivo escogió a su propio representante sindical, Róger Rivera Mora, y lo envió a la Junta Directiva de la Caja, denegando la selección de Rocío Alfaro.

Desde finales de setiembre, a raíz de un recurso de amparo, la Sala Constitucional anuló el nombramiento de Rivera y ordenó al gobierno tramitar el nombramiento de la exdiputada Alfaro en un máximo de ocho días.

Los magistrados observaron que, según el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS, los representantes de los sectores laboral y patronal son nombrados por el Consejo de Gobierno después de que cada sector hace su elección. La norma establece que el Poder Ejecutivo no puede impugnar las designaciones.

Según determinó la Sala Constitucional, el Consejo de Gobierno lesionó los derechos fundamentales de Rocío Alfaro, pues no podía revisar la elección realizada por el movimiento sindical mediante una valoración de criterios subjetivos.

Pese a que la resolución N.° 2026036620 se conoce desde el 25 de setiembre, el gobierno no la ha acatado.

En lugar de ello, el 9 de noviembre, el Poder Ejecutivo publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto N.° 45985-MP, el cual consiste en una reforma al reglamento de elección y nombramiento de representantes ante la Junta Directiva.

Con base en ello, extendió provisionalmente el nombramiento de Róger Rivera bajo el argumento de que puede prorrogar el periodo del último representante titular cuando un sector carece de representación titular y suplente.

En consecuencia, la exdiputada Alfaro acudió a la Sala en busca de una medida cautelar y también evalúa acudir al Tribunal Contencioso Administrativo. Sin embargo, tanto los procesos por desobediencia ante la Sala como los casos contencioso-administrativos suelen ser lentos.

Si bien el desacato de una resolución de la Sala puede devenir en causas judiciales, los ministros tienen inmunidad y el PPSO tiene los suficientes votos para impedir un levantamiento de fuero. Eso le da margen al gobierno para postergar la decisión judicial.

El magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya García, había advertido de que el “punto de quiebre” en la descomposición de la democracia costarricense llegará cuando se incumplan las sentencias judiciales.

El panorama es peligroso porque el gobierno perdió todas las reelecciones de magistrados efectuadas este año, con las que aspiraba a colocar nuevas figuras y tomar el control del Poder Judicial. Ya se efectuaron cinco y, en dos de los casos, hasta el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) terminó votando a favor de la continuidad.

Además, el Ejecutivo no pudo frenar la reelección del fiscal general Carlo Díaz y el PPSO tiene pocas posibilidades de evitar las relecciones de los magistrados Paul Rueda, Gerardo Rubén Alfaro, Damaris Vargas, Sandra Zúñiga y Fernando Cruz, entre el 2027 y el 2028.

Ante tal panorama, la posibilidad de no acatar resoluciones es un peligro real en materia presupuestaria, después de que la Sala Constitucional eliminó las normas que el PPSO introdujo en el Congreso para recortar ¢30.000 millones al Poder Judicial y ¢8.000 millones a las universidades en el 2027.

En el periodo anterior, el Ministerio de Hacienda simplemente no giró a instituciones, como el Poder Judicial, fondos presupuestarios que el Congreso aprobó para crear nuevas plazas en materia de seguridad.

Debe garantizarse el acatamiento de resoluciones judiciales. La intervención judicial no solo es esencial en lo presupuestario, sino que también puede enmendar injusticias en nombramientos, en millonarios procesos de contratación y en el respeto del Estado a los derechos ciudadanos.

Según la encuesta del CIEP, la ciudadanía no le toleraría al gobierno de Laura Fernández el irrespeto a las resoluciones de la Sala Constitucional. El estudio precisó que entre quienes no respaldan al gobierno un 88% dijo que su opinión empeoraría ante el eventual incumplimiento de una resolución del Tribunal y entre los que lo apoyan un 59% señaló que su percepción desmejoraría.