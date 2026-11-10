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El País

Junta Directiva de la CCSS: ¿Qué cambió entre las reglas anteriores y las actuales para elegir y nombrar representantes?

El reglamento de 2024 exigía comunicar el nombre del elegido. La reforma de 2026 incorpora nuevos requisitos y procedimientos

Edificio CCSS
Los reglamentos de 2024 y 2026 tienen diferencias en los requisitos para nombrar representantes laborales y patronales de la CCSS. Alonso Tenorio
Jailine González Gómez