Hacienda reitera que no girará dinero para plazas en OIJ y Fiscalía; rechaza propuesta alternativa del Poder Judicial

Después de que el entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, rechazara girar el dinero para crear plazas, el Poder Judicial presentó una alternativa para utilizar los fondos. El nuevo jerarca de la cartera la rechazó

Por Natalia Vargas
12/09/2025, San José, Tibas, León XIII, Allanamientos para capturar a los sospechosos de cometer el asesinato del militar nicaraguense Roberto Samcam, en el allanamiento estuvo el director del OIJ Randall Zúñifa y el fiscal general de la república Carlo Diaz.
El Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía no recibirán el dinero para crear plazas presupuestadas por los legisladores desde octubre de 2024. (Jose Cordero/José Cordero)







