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El País

Gobierno esquiva orden de Sala Constitucional y Caja retoma sesiones sin incorporar a Rocío Alfaro

El Consejo de Gobierno extendió el nombramiento del representante sindical mediante un nuevo decreto. La decisión generó dudas jurídicas entre directivos de la Caja

La Junta Directiva de la CCSS está integrada por nueve representantes de los sectores estatal, patronal y laboral. La ausencia de uno de sus integrantes generó dificultades para el funcionamiento del órgano colegiado.
La Junta Directiva de la CCSS está integrada por nueve representantes de los sectores estatal, patronal y laboral. La ausencia de uno de sus integrantes generó dificultades para el funcionamiento del órgano colegiado. CCSS
Silvia Ureña Corrales