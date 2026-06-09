Exdiputada Rocío Alfaro será representante sindical en Junta Directiva de la CCSS

Rocío Alfaro fue seleccionada en una asamblea sindical en la que participaron 19 organizaciones.

La exdiputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro Molina, fue juramentada este martes como nueva representante sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el periodo 2026-2030.

Alfaro, diputada del 2022 al 2026, fue escogida entre dos candidaturas en una asamblea sindical en la que participaron 19 organizaciones, en la sede de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Según la Ley Constitutiva de la CCSS, la Junta Directiva está integrada por tres representantes del sector trabajador, tres de los patronos y dos del Estado (de libre elección del Consejo de Gobierno), más la presidenta ejecutiva que nombra el gobierno, cargo ocupado actualmente por Mónica Taylor.

El pasado 27 de mayo, la CCSS le dio un plazo improrrogable de 15 días naturales a cada sector para que nombrara sus respectivos representantes para el periodo comprendido entre el 1.° de junio del 2026 y el 31 de mayo del 2030.