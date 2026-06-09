El País

Exdiputada Rocío Alfaro será representante sindical en Junta Directiva de la CCSS

Todos los integrantes de la Junta Directiva deberán quedar definidos esta semana

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Por Yeryis Salas
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Rocío Alfaro fue seleccionada en una asamblea sindical en la que participaron 19 organizaciones. (APSE/APSE)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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