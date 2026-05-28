El País

CCSS pide a sectores trabajador, patronal y Estado nombrar a sus nuevos representantes en la Junta Directiva

El periodo de vigencia de la Junta será del 2026 hasta el 2030

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Por Sebastián Sánchez
Edificio CCSS
CCSS pide a sectores nombrar directivos en su Junta Directiva. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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