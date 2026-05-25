El País

Jefa de Cardiología denuncia que paciente de CCSS murió porque lo dejaron en espera intencionalmente

Gerencia Médica ordena al Hospital Monseñor Sanabria abrir investigación después de que una jefa del Hospital México denunciara que la intervención se habría pospuesto para que un especialista ganara ¢600.000 durante una jornada de pago excepcional

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Nuevo hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas. CCSS
La Gerencia Médica de la CCSS solicitó una investigación preliminar urgente al Hospital Monseñor Sanabria luego de que un adulto mayor que requería un cateterismo urgente desde el 13 de mayo, falleció el viernes 15 sin que se lo realizaran. Intervención estaba programada para el sábado 16 de mayo. (Cortesía CCSS )







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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