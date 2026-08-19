El País

CCSS sesiona con representante sindical ‘pro tempore’ pese a fallo de Sala Constitucional sobre nombramiento de Rocío Alfaro

Director jurídico de la CCSS defendió la validez de la sesión con el delegado sindical ‘pro tempore’ Roger Rivera

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Por Silvia Ureña Corrales
Edificio CCSS
Jurídico de la CCSS sostuvo que la Junta puede sesionar con Roger Rivera y defendió su nombramiento temporal. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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