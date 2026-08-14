Política

Sala Constitucional anula rechazo de gobierno a designación de exdiputada Rocío Alfaro en Junta Directiva de la CCSS

Por unanimidad, los magistrados concluyeron que la decisión carecía de fundamento jurídico

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Por Silvia Ureña Corrales
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La exdiputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, fue electa como representante sindical el pasado 9 de junio. (APSE/APSE)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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