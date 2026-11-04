Pueblo Soberano consolida viraje sobre reelección de magistrados con respaldo a Roxana Chacón

Los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) confirmaron este miércoles el cambio de postura de la bancada sobre la reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los legisladores respaldaron la continuidad de Roxana Chacón en la Sala II, luego de haber apoyado también la reelección de Jorge Olaso, magistrado del mismo tribunal.

Durante una sesión de la Comisión de Nombramientos, celebrada en horas de la mañana, los diputados aprobaron por unanimidad recomendar la reelección de Chacón para un segundo periodo de ocho años.

A favor votaron los oficialistas Marta Esquivel, Yara Jiménez, Gerald Bogantes y Antonio Barzuna. También respaldaron la continuidad de la magistrada Janice Sandí y Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA).

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