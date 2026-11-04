Pueblo Soberano consolida viraje sobre reelección de magistrados con respaldo a Roxana Chacón

Los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) confirmaron este miércoles el cambio de postura de la bancada sobre la reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los legisladores respaldaron la continuidad de Roxana Chacón en la Sala II, luego de haber apoyado también la reelección de Jorge Olaso, magistrado del mismo tribunal.
Durante una sesión de la Comisión de Nombramientos, celebrada en horas de la mañana, los diputados aprobaron por unanimidad recomendar la reelección de Chacón para un segundo periodo de ocho años.
A favor votaron los oficialistas Marta Esquivel, Yara Jiménez, Gerald Bogantes y Antonio Barzuna. También respaldaron la continuidad de la magistrada Janice Sandí y Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA).
Luego de la votación, Marta Esquivel, presidenta de la Comisión de Nombramientos, afirmó que en adelante “nuestra prosición por la no reelección, se limitará a un periodo más, únicamente”.
Chacón y Olaso tienen en común que ambos votaron en contra del levantamiento de la inmunidad del entonces presidente Rodrigo Chaves, en una sesión celebrada el martes 1.° de julio del 2025. La solicitud buscaba que el mandatario pudiera afrontar una causa penal por el presunto delito de concusión.
La posición del oficialismo fue distinta frente a otros tres magistrados que sí votaron a favor de levantarle la inmunidad a Chaves. En esos casos, la bancada se opuso a recomendar su reelección.
El 19 de agosto, los oficialistas votaron en contra de recomendar la continuidad de Julia Varela, también magistrada de la Sala II. Posteriormente, el 9 de octubre, se opusieron a la reelección de Jorge Araya, de la Sala Constitucional.
El 21 de octubre, la bancada oficialista también votó en contra de recomendar la reelección de Patricia Solano, magistrada de la Sala III.
Varela y Araya finalmente lograron la reelección automática, debido a que el PPSO no consiguió reunir los 38 votos necesarios para impedir su continuidad. En el caso de Solano, el plenario discutirá este miércoles por la tarde su reelección.
Un discurso contrario a la reelección
“Tengan vergüenza, no voten por reelegir magistrados”. Ese fue el llamado que hizo el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, el pasado 18 de setiembre, cuando pidió a los diputados de oposición impedir la reelección automática de los magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia.
“Por favor consideren y sean patrióticos, y no voten por reelegir un solo magistrado”, agregó el jerarca en declaraciones a El Observador. Chaves también criticó al Frente Amplio (FA) por cambiar su posición histórica contra la reelección de magistrados. “¿A cambio de qué y por qué?”, cuestionó.
El diputado oficialista José Miguel Villalobos también había pedido a los 57 legisladores evitar la reelección de los magistrados de la Corte Suprema, con especial énfasis en quienes terminaban su periodo en el 2026.
“No reelijamos a ninguno de los magistrados que van venciendo este año”, abogó Villalobos. El parlamentario pidió al plenario alcanzar los 38 votos necesarios para frenar la continuidad automática y buscar “nombres de consenso” para ocupar esos cargos.
No obstante, la semana anterior, Villalobos anunció que respaldaría la continuidad de Jorge Olaso, pero que votaría en contra de la reelección de Roxana Chacón.