Pueblo Soberano cambiaría por segunda vez su postura y votaría por reelegir a Roxana Chacón como magistrada de la Sala II

Los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) cambiarían de postura y votarían a favor de recomendar la reelección de un magistrado. Esta vez, respaldaría la continuidad de Roxana Chacón en la Sala II, luego que la noche del martes apoyaran la permanencia de Jorge Olaso en ese mismo tribunal.

Durante la sesión de de Comisión de Nombramientos, el diputado oficialista Antonio Barzuna indicó que recomendaría al plenario de la Asamblea Legislativa la reelección de Chacón para un segundo periodo de ocho años. Mientras que la presidenta del Congreso y también integrante del PPSO, habló a favor de la magistrada, pero sin decir directamente que la respaldaría.

La sesión fue levantada a las 11 a.m. por la presidenta del foro legislativo, la oficialista Marta Esquivel, sin que se efectuara la votación. Previamente, se habían expresado a favor de la continuidad Salvador Padilla, de Liberación Nacional (PLN) y Antonio Trejos del Frente Amplio (FA).

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