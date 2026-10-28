Pueblo Soberano cambiaría por segunda vez su postura y votaría por reelegir a Roxana Chacón como magistrada de la Sala II
Los diputados oficialistas apoyarían recomendar la continuidad de Roxana Chacón en la Sala II, luego de hacer lo mismo con Jorge Olaso. Ambos se opusieron a levantar inmunidad de Rodrigo Chaves cuando era presidente
Los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) cambiarían de postura y votarían a favor de recomendar la reelección de un magistrado. Esta vez, respaldaría la continuidad deRoxana Chacón en la Sala II, luego que la noche del martes apoyaran la permanencia de Jorge Olaso en ese mismo tribunal.
Durante la sesión de de Comisión de Nombramientos, el diputado oficialista Antonio Barzuna indicó que recomendaría al plenario de la Asamblea Legislativa la reelección de Chacón para un segundo periodo de ocho años. Mientras que la presidenta del Congreso y también integrante del PPSO, habló a favor de la magistrada, pero sin decir directamente que la respaldaría.
La sesión fue levantada a las 11 a.m. por la presidenta del foro legislativo, la oficialista Marta Esquivel, sin que se efectuara la votación. Previamente, se habían expresado a favor de la continuidad Salvador Padilla, de Liberación Nacional (PLN) y Antonio Trejos del Frente Amplio (FA).
Faltaron de razonar el voto Esquivel, la liberacionista Janice Sandí y el oficialista Gerald Bogantes. Los diputados fueron convocados para el próximo viernes 30 de octubre para seguir con la discusión.
Chacón y Olaso tienen en común que ambos se opusieron al levantamiento de la inmunidad del entonces presidente Rodrigo Chaves, en una votación celebrada el martes 1.° de julio del 2025. La solicitud buscaba que el mandatario pudiera afrontar una causa penal por el presunto delito de concusión.
Esa posición los distingue de otros tres magistrados cuya reelección también pasó recientemente por la Comisión de Nombramientos y que no recibieron el respaldo de los diputados del PPSO.
El nombramiento de Chacón vence el próximo 20 de noviembre. Los magistrados se reeligen automáticamente, salvo que al menos 38 diputados voten en contra de su continuidad.
El 19 de agosto, los oficialistas votaron en contra de recomendar la continuidad de Julia Varela, también magistrada de la Sala Segunda. Luego, el 9 de octubre, se opusieron a la reelección de Jorge Araya, de la Sala Constitucional.