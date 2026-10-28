Pueblo Soberano votó a favor de reelegir a Jorge Olaso como magistrado de Sala II: ¿por qué cambió el guion de no apoyar continuidad en la Corte?

Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) cambiaron el guion que han venido siguiendo sobre la reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El giro se dio este martes por la noche, en la sesión de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.

Aunque han votado por la no reelección en todos los casos que han revisado hasta ahora, esta vez hicieron un viraje en sus argumentaciones y estuvieron en contra de la no reelección de Jorge Olaso Álvarez.

De hecho, con ese cambio de posición del PPSO, la votación por la reelección de Olaso fue de siete diputaciones a favor de que continúe como magistrado.

El hecho relevante que diferencia a Olaso de los magistrados que lo antecedieron en este proceso es que él se opuso al levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, para que afrontara una causa penal por el presunto delito de concusión. Ese hecho ocurrió el martes 1.º de julio del 2025.

De hecho, los diputados oficialistas de la Comisión de Nombramientos ya se opusieron a la continuidad de Julia Varela en la Sala Segunda, en votación del 19 de agosto, e hicieron lo mismo sobre la reelección de Jorge Araya en la Sala Constitucional, en la sesión del 9 de octubre.

Gerald Bogantes y Marta Esquivel, del PPSO, votaron en contra de la no reelección de Jorge Olaso en la Sala Segunda, a diferencia de todos los casos anteriores. (José Cordero/La Nación)

En la sesión del 21 de octubre, el PPSO votó en contra de la reelección de Patricia Solano como magistrada de la Sala de Casación Penal. Los tres votaron a favor del desafuero de Chaves, el año pasado.

En el caso de Varela, ya el plenario tomó una decisión, donde no se alcanzaron los 38 votos negativos para impedir su reelección, lo cual le habilitó para seguir ocho años más como magistrada.

La continuidad de Jorge Araya como juez constitucional irá a discusión y votación del plenario legislativo este miércoles por la tarde, mientras que está por definirse la fecha para discutir la continuidad de Solado como magistrada penal. Lo más posible es que no se obtengan los 38 votos negativos para impedirles seguir en la Corte, como desea la fracción del PPSO.

Este miércoles, temprano, la Comisión de Nombramientos también pondrá a examen a la magistrada Roxana Chacón, de la Sala Segunda, quien también se opuso en julio de 2025 al desafuero de Chaves.

Los argumentos del oficialismo

Los primeros diputados en dar a conocer su apoyo a la continuidad del magistrado fueron Antonio Barzuna y Yara Jiménez.

“Yo voy a votar a favor de la reelección, es una persona que le genera mucho valor a la Corte Plena y a la Sala Segunda”, dijo Barzuna.

Por su parte, Yara Jiménez afirmó que los 35 años de trayectoria del magistrado son interesantes, lo que le permite conocer la institucionalidad y genera seguridad jurídica.

“Valoro la necesidad que indicó de actualizar el Poder Judicial, no solo en los procesos de inteligencia artificial, manejo de información y la legislación laboral, así como las jornadas excepcionales de 12 horas”, declaró la presidenta legislativa.

La diputada Janice Sandí, del PLN, se manifestó sorprendida por el cambio de criterio del PPSO respecto a la continuidad de magistrados de la Corte. (José Cordero/La Nación)

Según el oficialista Gerald Bogantes, el alto juez debe continuar por los siguientes ocho años porque ha actuado contra la mora judicial, redactando directamente muchos de sus proyectos de sentencias, así como su actividad jurisdiccional, con un amplio volumen de trabajo.

La liberacionista Janice Sandí se declaró “gratamente sorprendida” por el cambio de posición del PPSO sobre no reelegir a nadie en la Corte Plena, por “una posición objetiva que sí valora los aportes de una persona a la magistratura”.

Salvador Padilla enfatizó en que la posición de Jorge Olaso sobre el desafuero de Chaves no es un hecho por el que se deba tomar una posición ni a favor ni en contra de su continuidad, y puntualizó que su decisión se debe a no haber encontrado faltas éticas en la gestión del magistrado.

El frenteamplista Antonio Trejos destacó que siga desarrollando la docencia y no se quede haciendo política judicial desde su oficina, así como los 4.301 expedientes resueltos desde su despacho en ocho años, así como 490 proyectos de sentencia en los últimos dos años, aunque le puso mala nota en el promedio de tiempos de resolución: 747 días en 2023, 672 días en 2024 y 651 en 2025, mientras que el promedio es de 426 en 2026.

“Reitero la urgencia de defender la independencia judicial. Una magistratura tiene que conservar la independencia para resolver los casos sin presión política, incluso cuando sus decisiones contraríen los intereses del gobierno, de una mayoría o de grupos económicamente poderosos.

“Quienes hoy votamos favorablemente, debemos respetar esa libertad, como respetamos que don Jorge haya disentido en la necesidad de juzgar a un expresidente y no se escude en la inmunidad. Yo estoy en desacuerdo con él en eso, pero él ha hecho un buen trabajo, al final del día”, alegó Trejos.