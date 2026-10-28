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Política

Pueblo Soberano votó a favor de reelegir a Jorge Olaso como magistrado de Sala II: ¿por qué cambió el guion de no apoyar continuidad en la Corte?

Los diputados del PPSO en la Comisión de Nombramientos cambiaron el guion sobre continuidad de magistrados; Jorge Olaso tuvo una posición particular sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves

27/10/2026, San José, Asamblea Legislativa, Comparecencia del Magistrado de la Sala II Jorge Olaso.
Al magistrado Jorge Olaso se le vence el primer periodo como magistrado de la Sala Segunda el próximo 14 de noviembre. José Cordero
Aarón Sequeira

Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) cambiaron el guion que han venido siguiendo sobre la reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El giro se dio este martes por la noche, en la sesión de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.

Aunque han votado por la no reelección en todos los casos que han revisado hasta ahora, esta vez hicieron un viraje en sus argumentaciones y estuvieron en contra de la no reelección de Jorge Olaso Álvarez.

De hecho, con ese cambio de posición del PPSO, la votación por la reelección de Olaso fue de siete diputaciones a favor de que continúe como magistrado.