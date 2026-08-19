Marta Esquivel confirma que Pueblo Soberano votará en contra de la reelección de magistrados: ‘Fue un tema de campaña y hay que ser congruentes’

Marta Esquivel diputada del PPSO, explicó que la bancada oficialista se opondrá a la reelección de magistrados, con el fin de avanzar en una renovación del Poder Judicial.

La diputada Marta Esquivel confirmó que la fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) votará en contra de la reelección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como parte de su apuesta por renovar la cúpula del Poder Judicial.

Esquivel aseguró que la decisión responde a un compromiso asumido durante la campaña electoral y que, por esa razón, la bancada oficialista debe mantener coherencia con lo planteado.

“Tenemos que ser congruentes con lo que incluso decía nuestro plan de gobierno y las propuestas que hemos ido presentando sobre las reformas del Poder Judicial. Para nosotros, lo que se busca es una renovación de todas las cúpulas. Eso fue un tema de campaña y hay que ser congruentes con lo que se dice”, afirmó Esquivel.

Ante la consulta de La Nación sobre si el PPSO rechazará todas las reelecciones o analizará cada caso de manera individual, la legisladora fue tajante: “No vamos a estar a favor de las reelecciones”.

La posición del oficialismo quedó evidenciada este miércoles en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. Los cuatro diputados del PPSO que integran ese órgano votaron en contra de la reelección de la magistrada Julia Varela, de 75 años, para un cuarto periodo en la Sala II.

El expediente de Varela ahora pasará al plenario legislativo –órgano que tiene la última palabra– ya que el trámite en comisión supone una simple recomendación de carácter no vinculante. El PPSO cuenta con 31 diputados, mientras que el PLN, el Frente Amplio, el PUSC y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) reúnen los 26 votos restantes.

El artículo 158 de la Constitución Política establece que los magistrados propietarios se reeligen automáticamente para periodos de ocho años, salvo que al menos 38 diputados voten en contra de su continuidad.

El PPSO necesitaría que al menos siete diputados opositores se sumen a su posición para impedir una reelección.

Más rendición de cuentas y menos pedir títulos

Si bien la posición del oficialismo ya está definida y las entrevistas a los magistrados que aspiran a la reelección no modificarían ese criterio, Esquivel defendió el proceso que realiza la Comisión de Nombramientos como un ejercicio de transparencia. No obstante, consideró que el mecanismo debería replantearse cuando se trate de funcionarios que buscan continuar en sus puestos.

“Los magistrados rinden cuentas prácticamente cada ocho años (...) Yo creo que los costarricenses y ustedes como periodistas merecen más”, sostuvo.

Esquivel planteó una mayor participación de periodistas y ciudadanos en estas evaluaciones. Dijo que la comisión podría incorporar preguntas de la prensa y de la ciudadanía para enriquecer las entrevistas a los magistrados.

“Cuando vienen estos procesos de reelección, más deberíamos enfocarnos en una rendición de cuentas que en pedir títulos. Ya están electos y volvemos a pedirles un montón de papeles”, afirmó.

La oficialista también restó peso al argumento de la experiencia como razón para mantener a los actuales magistrados en sus puestos.

Según Esquivel, la renovación no necesariamente implica perder experiencia, pues los nuevos integrantes de la Corte pueden provenir de otras posiciones dentro del Poder Judicial o del ejercicio profesional.

“Cada vez que nosotros nombramos vamos a pedir experiencia”, afirmó. A su criterio, la diferencia entre los distintos cargos judiciales no representa una barrera insalvable para quienes cuentan con trayectoria profesional.

La diputada sostuvo que en el caso de los jueces y letrados, el paso a la Corte implica principalmente asumir funciones adicionales relacionadas con la Corte Plena, mientras que gran parte de su experiencia previa corresponde al trabajo jurisdiccional.

Esquivel señaló su propia experiencia como magistrada suplente de la Sala Constitucional para sustentar su postura de que el conocimiento adquirido en el ejercicio profesional permite asumir con rapidez las funciones jurisdiccionales.

“Yo entré a la Corte a los 50 años y cuando yo entré me pusieron un expediente y empiece a resolver. Realmente, el aprendizaje, cuando usted ha tenido experiencia como abogado litigante, no es tan difícil”, indicó.