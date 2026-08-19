Política

Marta Esquivel confirma que Pueblo Soberano votará en contra de la reelección de magistrados: ‘Fue un tema de campaña y hay que ser congruentes’

El oficialista Pueblo Soberano cuenta con 31 votos y necesitará al menos siete diputados de oposición para impedir las reelecciones de magistrados en el plenario

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Por Lucía Astorga
Comisión de Nombramientos, Marta Esquivel
Marta Esquivel diputada del PPSO, explicó que la bancada oficialista se opondrá a la reelección de magistrados, con el fin de avanzar en una renovación del Poder Judicial. (Esteban Rojas//La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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