Exmagistrada Marta Esquivel, investigada por Caso Barrenador, presidirá Comisión de Nombramientos del Congreso

Con cuatro votos oficialistas, Marta Esquivel fue elegida presidenta de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.

La exmagistrada y actual diputada Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), fue elegida, el lunes pasado, presidenta de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.

La diputada fue elegida con los votos de cuatro diputados oficialistas: Antonio Barzuna, Gerald Bogantes, Yara Jiménez y la propia Esquivel.

El diputado Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), solo tuvo tres votos: el de la también liberacionista Janice Sandí, el suyo y el de Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA).

En la administración Chaves Robles (2022-2026), Esquivel fungió como exministra de Trabajo y Seguridad Social y expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En esta última institución, se vio involucrada en el llamado Caso Barrenador, en el cual se investiga el presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la adjudicación de contratos para la administración de Ebáis de la Gran Área Metropolitana (GAM) a tres cooperativas y una asociación médica.

En esa investigación también figura María Isabel Camareno, diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por Puntarenas, pues en el momento de los hechos representaba al Estado en la Junta Directiva de la CCSS.

Responsabilidades

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos es el órgano encargado de analizar las designaciones que el plenario legislativo le remita.

También es responsable de revisar la solicitud de ratificación de los nombramientos efectuados por el Poder Ejecutivo cuando corresponda.

Entre los nombramientos que debe analizar ese órgano están los de los magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, ante renuncia o vacante de cualquier tipo, y las solicitudes de reelección de esos magistrados propietarios.

Además, las nóminas de candidatos a magistraturas suplentes que le someta a consideración el Poder Judicial para las diferentes salas de la Corte.

Luego de ser elegida por sus compañeros oficialistas, Esquivel agradeció la confianza para presidir la Comisión de Nombramientos del Congreso.

“Cuando la finalidad es el bien común, cuando la finalidad es el mejor servicio público de las personas mejor calificadas y con los mejores atestados, y sobre todo, con la menor participación política para el futuro de este país, la vida nos pone en una situación muy interesante, una labor en que nos corresponderá hacer un cambio en muchas de las cosas que se han venido generando a lo largo del tiempo”, dijo Esquivel.

Como presidenta de esa comisión, Esquivel convocó a los diputados a sesionar este miércoles, cinco minutos después del plenario.

Junto con Marta Esquivel fue elegido, como secretario de la comisión el oficialista Gerald Campos, quien obtuvo los votos del PPSO.

Los tres diputados del bloque democrático postularon a Antonio Trejos, quien no tuvo los votos suficientes para disputar la secretaría.