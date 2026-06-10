Política

Exmagistrada Marta Esquivel, investigada por Caso Barrenador, presidirá Comisión de Nombramientos del Congreso

Órgano es responsable, entre otras tareas, de revisar las designaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia

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Por Aarón Sequeira
Marta Esquivel, PPSO, Comisión de Nombramientos
Con cuatro votos oficialistas, Marta Esquivel fue elegida presidenta de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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