Caso Barrenador: Juez extiende medidas cautelares contra tres sospechosos

En el Caso Barrenador se investiga un presunto sobreprecio en una adjudicación.

Tres investigados en el Caso Barrenador continuarán con medidas cautelares mientras avanza la investigación, anunció el Ministerio Público este lunes.

La prórroga de medidas cautelares fue ordenada el viernes por el Juzgado Penal de Hacienda contra María de los Ángeles Gutiérrez, ex gerente general interina de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y los directivos Zeirith Rojas Cerna y María Isabel Camareno Camareno, quienes seguirán suspendidos de sus cargos.

Además, no podrán comunicarse ni intimidar a los testigos y tampoco podrán conocer cualquier asunto relacionado con la licitación que se investiga.

La Fiscalía no detalló por cuánto tiempo regirán estas medidas cautelares.

Esta investigación está relacionada con un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones por año otorgado por la Junta Directiva de la CCSS, a la hora de adjudicar la administración de 138 Ebáis de la Gran Área Metropolitana a tres cooperativas y una asociación médica, por un periodo de 10 años.

Marta Esquivel Rodríguez, expresidenta ejecutiva de la CCSS, y el representante patronal, Johnny Gómez Pana, mantienen esas mismas medidas cautelares desde abril pasado, vigentes hasta abril del 2026.

En enero, Esquivel fue nombrada por el presidente Rodrigo Chaves como ministra de Planificación, por lo que obtuvo inmunidad, sin embargo perdió el fuero en julio al renunciar para ser candidata a diputada por Heredia del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Esquivel fue detenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 23 de setiembre del 2024 en Pérez Zeledón, mientras la Fiscalía allanaba su casa en barrio La California, San José.

Nuevos allanamientos se realizaron el 28 de agosto en en el edificio Torre B de la CCSS y en las oficinas centrales, en San José.