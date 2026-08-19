Política

Pueblo Soberano recomienda la no releección de la magistrada Julia Varela para un cuarto periodo en la Sala II

Diputados del Frente Amplio y Liberación Nacional respaldaron la continuidad de la magistrada para un cuarto periodo

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Por Lucía Astorga
17/08/2026, San José, Asamblea Legislativa, Comparecencia de la magistrada de la sala segunda Julia Varela en la comisión de nombramientos.
Julia Varela, magistrada de la Sala II, aspira a un cuarto periodo en el cargo. Para no reelegirse, es necesario que la Asamblea Legislativa sume 38 votos. (Jose Cordero/José Cordero)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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