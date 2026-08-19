Pueblo Soberano recomienda la no releección de la magistrada Julia Varela para un cuarto periodo en la Sala II

Julia Varela, magistrada de la Sala II, aspira a un cuarto periodo en el cargo. Para no reelegirse, es necesario que la Asamblea Legislativa sume 38 votos.

La fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) votó en contra de la reelección de la magistrada Julia Varela, de 75 años, para un cuarto periodo en la Sala II, durante la sesión de este miércoles de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.

Los integrantes de la bancada de gobierno alegaron que la decisión no respondía a motivos personales y reconocieron la labor de Varela durante su trayectoria en el Poder Judicial. No obstante, sostuvieron que es necesario avanzar hacia una renovación de la Corte Suprema de Justicia.

Votaron en contra de la continuidad de Varela los oficialistas Marta Esquivel, Yara Jiménez, Antonio Barzuna y Gerald Bogantes.

A favor de su permanencia se pronunciaron el diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA), y los legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) Janice Sandí y Salvador Padilla.

El artículo 158 de la Constitución Política establece que los magistrados propietarios se reeligen automáticamente, salvo que al menos 38 diputados voten en contra.

El asunto ahora pasa al plenario, donde el PPSO cuenta con 31 votos. La oposición, conformada por el PLN, el FA, la Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), reúne los 26 votos restantes.