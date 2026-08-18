Julia Varela defiende reelección para completar 32 años como magistrada de la Sala II

Julia Varela, magistrada de la Sala II, compareció ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, para defender su reelección en el cargo.

Julia Varela Araya, magistrada de la Sala II, compareció la noche de este lunes ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa para defender su reelección por un cuarto periodo, que le permitiría permanecer en el cargo durante 32 años.

Varela, de 75 años, pidió a los legisladores mantenerla en el puesto por ocho años más y valorar, además de su experiencia acumulada, criterios objetivos como su capacidad para resolver los asuntos asignados a su despacho y sus aportes al país. Entre estos últimos, mencionó el trabajo que lideró para la implementación de la Reforma Procesal Laboral, vigente desde el 2017.

De acuerdo con la magistrada, en el 2021 tenía un circulante asignado de 991 asuntos, cifra que se redujo a 336 para julio del 2026. Agregó que, mientras en el 2018 registraba un promedio de 26 asuntos terminados por mes, en el 2025 esa cifra aumentó a 71,7.

El artículo 158 de la Constitución Política establece que los magistrados propietarios se reeligen automáticamente, salvo que al menos 38 diputados voten en contra.

Postura del PLN y el FA

El diputado frenteamplista Antonio Trejos, integrante de la Comisión de Nombramientos, destacó que Varela respaldó su exposición con datos sobre el aumento en la resolución de casos, lo que, a su juicio, demuestra la calidad de su labor, así como la independencia con la que ha ejercido la magistratura y su calidad humana.

“Por parte del Frente Amplio vemos con buenos ojos su labor, pero no hemos tomado una decisión sobre su reelección o no”, afirmó Trejos.

Por su parte, Salvador Padilla, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) e integrante de la Comisión de Nombramientos, calificó la comparecencia de Varela como una exposición “minuciosa” y destacó la productividad “bastante alta” de la magistrada en la resolución de los casos que llegan a su despacho.

“La fracción va a apoyar la reelección de doña Julia. Ya hemos estudiado minuciosamente sus atestados, su rendimiento, su productividad, y consideramos que lo mejor para la Corte y para el servicio de justicia es que ella se mantenga”, afirmó Padilla.

Compromisos en caso de seguir

De resultar reelecta, la magistrada planteó cinco prioridades para su gestión: continuar con la reducción de los expedientes pendientes; dar atención preferente a los casos de mayor antigüedad; monitorear de forma permanente los tiempos reales de tramitación; promover un uso ético y responsable de la tecnología; y adecuar los recursos humanos, tecnológicos y organizacionales a la demanda de la Sala para garantizar una pronta resolución de los asuntos.

Consultada por el diputado Antonio Barzuna, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), sobre la petición ciudadana de un remozamiento del Poder Judicial, Varela sostuvo que, si una persona “tiene capacidad, interés y está comprometida con el servicio”, la edad no debería ser una variable determinante.

“Hay muchas personas talentosas que tienen mi edad o más y están dando un buen servicio al país”, añadió.

Varela también se manifestó a favor de liberar a los magistrados de algunas labores administrativas, como la participación en comisiones, para que puedan concentrar sus esfuerzos en sus funciones jurisdiccionales.

Sobre la metodología aprobada por los diputados oficialistas del PPSO, que plantea requisitos adicionales a los establecidos en la Constitución Política para evaluar a los candidatos, Varela calificó de “muy interesante” la solicitud de acreditar, entre otros aspectos, 10 años de experiencia en administración y manejo de presupuestos públicos o privados por un monto igual o superior a ¢100 millones.

En lugar de cuestionar esos requisitos, la magistrada explicó que considera que su experiencia en el Poder Judicial le permite cumplir con esos criterios. Señaló que los magistrados participan en la formulación del presupuesto de la institución y que, además, integra una comisión de construcciones en la que se abordan asuntos de carácter financiero.