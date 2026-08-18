Política

Julia Varela defiende reelección para completar 32 años como magistrada de la Sala II

Varela, de 75 años, destacó su experiencia y los resultados de su despacho ante los diputados; sostuvo que la edad no debería ser determinante para valorar su continuidad en el cargo

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Por Lucía Astorga
17/08/2026, San José, Asamblea Legislativa, Comparecencia de la magistrada de la sala segunda Julia Varela en la comisión de nombramientos.
Julia Varela, magistrada de la Sala II, compareció ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, para defender su reelección en el cargo. (Jose Cordero/José Cordero)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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