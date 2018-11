Tiene poco más de un año de entrenar constantemente y ya hace media maratón sin problema. “Físicamente no he encontrado nada difícil. Me han molestado los guantes, por el apoyo de las muletas”, cuenta. Y más bien destaca lo positivo que le ha dejado el atletismo. “En todas las carreras siempre llega alguien a pedirme fotos. Siempre se me acerca alguien a decirme que los motivo”, dice. “Para enseñársela a mi papá, que no quiere levantarse del sillón, pero con esta foto se va a levantar”, le dijeron un día.