"La ruta de Tamarindo del 2017 es más plana, en Flamingo sí es más duro, no un poquito, mucho más duro. Al inicio, en los primeros 15 kilómetros, hay cuestitas, pero uno va cont oda la energía y las fuerzas, entonces no se siente tanto, pero el retorno siempre afecta psicológicamente, es muy rudo. Me gustó que es muy fresca, yo solo sentí calor hasta que me estaba acercando a la meta. En Tamarindo había mucho calor.