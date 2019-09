Carlos Moncada es maratonista y triatleta. Ha corrido una vez la maratón de Nueva York y trabaja como anfitrión en un programa que realiza New Balance en nuestro país para llevar a ticos al evento. El hecho de que Nueva York no sea una maratón especialmente plana no la hace menos favorita para quienes están buscando una major para debutar. En esta entrevista Moncada cuenta todo lo espectacular que es esta maratón.