Áncora

‘La voz de Hind Rajab’, película que conmocionó a Venecia, se estrenará en el Festival de Cine Europeo

Cine Magaly mostrará la ganadora del León de Plata el viernes 5 de junio; la película ha despertado censura y controversia en varios países.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
La voz de Hind Rajab Producida por Tanit Theatre y 22h22
(Tanit Theatre/Tanit Theatre)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La voz de Hind RajabGazaIsraelPalestinaguerraCisjordania
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.