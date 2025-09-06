Película sobre niña palestina asesinada en Gaza gana el León de Plata en Venecia

Venecia, Italia. The Voice of Hind Rajab, la película de la francotunecina Kaouther Ben Hania basada en la historia real de una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes mientras intentaba huir de Ciudad de Gaza, se alzó este sábado 6 de setiembre con el León de Plata.
El filme recrea las largas horas vividas el 29 de enero de 2024, cuando los trabajadores de un centro de emergencias de Ramala, en Cisjordania, trataron de salvar a Hind Rajab, una pequeña de cinco años refugiada en un auto junto a seis familiares.
Con el consentimiento de su madre, se utilizaron las grabaciones reales de la llamada en la que Hind Rajab pedía auxilio; registros que causaron gran conmoción en todo el mundo cuando salieron a la luz.
LEA MÁS: Miles de personas manifiestan por Gaza al margen de Festival de Cine de Venecia
“Quédese conmigo, no me deje”, se escucha decir a la niña en la llamada, entrecortada por el sonido de los disparos y las bombas.
Luego de que la película se proyectara en el festival, el miércoles 3 de setiembre, generó una ovación de 23 minutos. Varios espectadores enarbolaron banderas palestinas y gritaron lemas en la sala del palacio de festivales, según constató un periodista de la AFP.
“El cine no puede devolverla (a Hind Rajab) ni borrar la atrocidad cometida contra ella, nada puede restaurar lo que se le arrebató, pero el cine puede preservar su voz y hacerla resonar a través de las fronteras”, declaró la directora al recibir el premio. “Espero que esta película ayude a poner fin a la guerra”, agregó.
Entre tanto, Father Mother Sister Brother, del director estadounidense Jim Jarmusch, ganó el León de Oro durante la 82.ª Mostra de Venecia. El filme explora las relaciones familiares a través de tres historias distintas, ambientadas en Nueva York, Dublín y París, protagonizadas por Cate Blanchett, Adam Driver y Tom Waits.
Estos fueron los ganadores de la 82.ª Mostra de Venecia:
- León de Oro a la mejor película: Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch.
- León de Plata - Gran Premio del Jurado: The Voice of Hind Rajab de Kaouther Ben Hania.
- León de Plata a la mejor dirección: Benny Safdie por The Smashing Machine.
- Copa Volpi a la mejor actriz: Xin Zhilei en The sun rises on us all, de Cai Shangjun.
- Copa Volpi al mejor actor: Toni Servillo en La Grazia, de Paolo Sorrentino.
- Premio al mejor guion: A pied d’oeuvre, de Valérie Donzelli.
- Premio especial del Jurado: Sotto le nuvole, de Gianfranco Rosi.
- Premio Marcello Mastroianni al mejor actor promesa: Luna Wedler en Silent friend, de Ildikó Enyedi.