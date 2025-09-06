Viva

Película sobre niña palestina asesinada en Gaza gana el León de Plata en Venecia

El filme ‘The Voice of Hind Rajab’, de la directora Kaouther Ben Hania, fue reconocido este sábado en la 82.ª Mostra de Venecia por su relato basado en hechos reales

Por AFP

Venecia, Italia. The Voice of Hind Rajab, la película de la francotunecina Kaouther Ben Hania basada en la historia real de una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes mientras intentaba huir de Ciudad de Gaza, se alzó este sábado 6 de setiembre con el León de Plata.








