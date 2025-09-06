Película sobre niña palestina asesinada en Gaza gana el León de Plata en Venecia

Venecia, Italia. The Voice of Hind Rajab, la película de la francotunecina Kaouther Ben Hania basada en la historia real de una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes mientras intentaba huir de Ciudad de Gaza, se alzó este sábado 6 de setiembre con el León de Plata.

El filme recrea las largas horas vividas el 29 de enero de 2024, cuando los trabajadores de un centro de emergencias de Ramala, en Cisjordania, trataron de salvar a Hind Rajab, una pequeña de cinco años refugiada en un auto junto a seis familiares.

Con el consentimiento de su madre, se utilizaron las grabaciones reales de la llamada en la que Hind Rajab pedía auxilio; registros que causaron gran conmoción en todo el mundo cuando salieron a la luz.

La directora Kaouther Ben Hania sostiene un retrato de Hind Rajab en el Festival de Venecia. Su película 'The Voice of Hind Rajab' ganó el León de Plata. (TIZIANA FABI/AFP)

“Quédese conmigo, no me deje”, se escucha decir a la niña en la llamada, entrecortada por el sonido de los disparos y las bombas.

Luego de que la película se proyectara en el festival, el miércoles 3 de setiembre, generó una ovación de 23 minutos. Varios espectadores enarbolaron banderas palestinas y gritaron lemas en la sala del palacio de festivales, según constató un periodista de la AFP.

“El cine no puede devolverla (a Hind Rajab) ni borrar la atrocidad cometida contra ella, nada puede restaurar lo que se le arrebató, pero el cine puede preservar su voz y hacerla resonar a través de las fronteras”, declaró la directora al recibir el premio. “Espero que esta película ayude a poner fin a la guerra”, agregó.

Entre tanto, Father Mother Sister Brother, del director estadounidense Jim Jarmusch, ganó el León de Oro durante la 82.ª Mostra de Venecia. El filme explora las relaciones familiares a través de tres historias distintas, ambientadas en Nueva York, Dublín y París, protagonizadas por Cate Blanchett, Adam Driver y Tom Waits.

A la izquierda, Joaquin Phoenix y Rooney Mara, productores ejecutivos de 'The Voice of Hind Rajab', de la tunecina Kaouther Ben Hania (al centro), que ganó el León de Oro en Venecia. El filme cuenta la historia de la niña palestina Hind Rajab, asesinada por las fuerzas israelíes en Gaza. (TIZIANA FABI/AFP)

Estos fueron los ganadores de la 82.ª Mostra de Venecia: