La historia real de una niña que murió pidiendo ayuda en Palestina y el drama de un amor en los Balcanes: duras historias toman el Cine Magaly

'La voz de Hind Rajab', película que se exhibirá en el Cine Magaly durante el Festival de Cine Europeo, narra el caso real de una niña asesinada por el ejército israelí en Palestina.

Valor sentimental (Sentimental Value), filme de Noruega, se convirtió en la grata sorpresa en 2026: ganó el Óscar a la mejor película internacional y para buena parte de la crítica fue la gran producción del año.

Aquel drama familiar venido de tierras nórdicas tocó fibras en cada rincón del mundo en que se proyectó y, de paso, sacudió las perspectivas. ¿Cuántas joyas fílmicas de este calibre se habrán perdido de vista para la mayoría, encandilada (sin necesariamente quererlo) con el neón hollywoodense?

Por eso el Festival de Cine Europeo es una oportunidad única para refrescar miradas y disfrutar de esas películas que el resto del año no se asoman por las carteleras ticas. El evento tomará el Cine Magaly por tres semanas con una variada selección de 25 películas de 18 países, las cuales se proyectarán en su idioma original con subtítulos al español.

El festival celebrará 25 años de ser la casa del cine del Viejo Continente, con funciones, talleres y foros del 21 de mayo al 10 de junio. Además de la oferta fílmica, destaca la presencia del reconocido productor español Gervasio Iglesias, ganador de 21 Premios Goya y un Grammy Latino.

Usted puede revisar la programación completa y comprar boletos para las proyecciones en el sitio web www.cinemagaly.com. Acá le dejamos un selecto menú con el detalle de 10 de las mejores películas que podrá encontrarse.

Respirando bajo el agua (Luxemburgo)

La red de apoyo de mujeres víctimas de violencia doméstica es el centro de la película 'Respirando bajo el agua'. (Samsa Film)

Para la sociedad, Emma tenía una vida perfecta y, por ella, debería aguantar lo que fuera necesario. Pero, puertas para adentro, el calvario de la violencia la hace huir en medio de su embarazo.

En su huida, llega a un refugio para mujeres y va tejiendo una amistad improbable con ese variopinto grupo. La empatía colectiva que se crea en ese lugar hace que entre todas se den el oxígeno necesario para luchar y recuperar el poder que les arrebataron las agresiones.

Funciones: Jueves 21 de mayo, a las 7 p. m.; viernes 22 de mayo a las 3:45 p. m.; lunes 25 de mayo, a las 4 p. m., y miércoles 3 de junio, a las 6:20 p. m.

La isla mínima (España)

'La isla mínima' se proyectará en el Festival de Cine Europeo por la visita de su productor, Gervasio Iglesias. (Sacromonte Films)

Como agua y aceite, así son las visiones de mundo de dos policías españoles de los años 80, protagonistas de este filme de 2014 que se proyectará de forma especial.

Sin embargo, el abismo que media entre los dos tendrá que caber entre codo y codo, pues así tendrán que trabajar al ser asignados para investigar juntos la desaparición de dos muchachas en un pueblo perdido en el sur del país.

En aquel remoto paraje, que pareciera estar detenido en el tiempo, ambos colegas se enfrentarán a un cruel caso mientras libran otra batalla igual de dura: una contra los fantasmas propios.

Tendrá una única función, el viernes 22 de mayo a las 6 p. m. Incluirá un espacio de preguntas y respuestas con el productor de la película, Gervasio Iglesias.

Hotel Pula (Croacia)

Desde Croacia llega el drama de un amor en tiempos de guerra en los Balcanes. (Kinematograf)

Allá en los Balcanes, los años noventa corrieron de la forma más convulsa y traumática que pudo haberlo hecho. Y pocas maneras mejores de entender la tragedia social que cuando se cuenta desde el drama cotidiano, desde las heridas profundas que transforman capa a capa los afectos, las rutinas y todas esas historias pequeñas que parecieran no importar.

Así lo hace esta película, que sigue la vida de un refugiado bosnio y una joven croata que, como primavera naciendo entre las ruinas, intenta que su amor corra entre las grietas de la devastadora realidad de su región.

Funciones: Lunes 25 de mayo, a las 6:15 p. m.; jueves 28 de mayo, a las 8:30 p. m., y viernes 5 de junio, a las 4:20 p. m.

La voz de Hind Rajab (Reino Unido, Túnez, Francia, Italia, Arabia Saudí, Chipre)

El 29 de enero de 2024, la niña Hind Rajab, de 6 años, fue asesinada por el ejército israelí en Gaza, como ya lo han esclarecido dos reportes, uno de ellos de la ONU.

Rajab murió junto a los cadáveres de sus padres, fallecidos por las manos de los mismos victimarios. Su adiós no fue expedito ni humano; se dio en la angustia de los minutos que sufrió atrapada en un coche, pidiendo auxilio durante el despiadado fuego que soltaron los militares.

Su trágica historia se recrea en este filme, que revive la llamada de emergencia que sostuvo la menor con el equipo voluntario de la Media Luna Roja, que hizo todo lo posible para enviarle una ambulancia.

Funciones: Viernes 5 de junio, a las 6:35 p. m.; domingo 7 de junio, a la 1:30 p. m., y lunes 8 de junio, a las 4 p. m.

Silent Rebellion (Suiza, Bélgica, Francia)

'Silent Rebellion' está ambientada en Suiza, en 1943. (GoldenEggProduction)

Emma, de 15 años, vive en Suiza, en el seno de una represiva comunidad protestante en épocas de la Segunda Guerra Mundial. Ella sufre un trauma personal que trastorna por completo su vida y la obliga a hacerse de valor para forjarse un camino en contra de las expectativas de su entorno.

Su silenciosa rebelión contra los moralismos y el crudo contexto sociopolítico de la época se relata en una fuerte historia.

Funciones: Martes 26 de mayo, a las 6:30 p. m.; sábado 30 de mayo a las 4:10 p. m., y lunes 8 de junio, a las 8:30 p. m.

Cuatro madres (Irlanda)

La película es una adaptación de la comedia italiana 'Pranzo di ferragosto'. (Browne Eye)

Cuatro adultas mayores extravagantes, una de ellas su madre, terminan dándole uno de los fines de semana más caóticos de su vida a un escritor de novelas en Dublín, Irlanda.

La película, catalogada por la crítica como simpática y muy humana, es una de las notas cómicas que tendrá el festival en su cartelera.

Funciones: sábado 23 de mayo, a las 4 p. m.; miércoles 27 de mayo, a las 4:10 p. m., y domingo 7 de junio, a las 4:30 p. m.

22 largos (Alemania)

'22 largos' es la adaptación de una exitosa novela. (Seven Elephants)

Sigue a una joven que debe hacerse cargo de su hermana, mientras ambas lidian con el huracán que representa tener una madre alcohólica. Aun en medio de ese panorama, las dos se aferran a seguir viendo lo bello en la vida.

A lo largo de un verano que sacude sus realidades, las hermanas hacen florecer su futuro entre solidaridad, amor, despedidas y nuevos comienzos. Es una adaptación de la exitosa novela de Carolina Wahl.

Funciones: miércoles 27 de mayo, a las 6:20 p. m.; martes 2 de junio, a las 3:50 p. m., y sábado 6 de junio, a las 6:45 p. m.

El amigo silencioso (Hungría)

'El amigo silencioso' ganó varios premios en el Festival de Cine de Venecia. (Pandora Film)

Si los árboles hablaran, ¡qué de cosas podrían contarnos! Pues, en este filme, eso se hace realidad. Un imponente y antiguo árbol de ginkgo en un jardín botánico alemán es el testigo anónimo que narra tres historias ambientadas en 1908, 1972 y 2020, respectivamente.

Gracias al experimento de un neurocientífico, el árbol da a conocer vidas interconectadas que no solo dan cuenta de lo anecdótico, sino que sirven como una reflexión poética sobre el tiempo, la naturaleza y la humanidad.

Funciones: miércoles 27 de mayo, a las 8:35 p. m.; domingo 31 de mayo, a las 3:50 p. m., y sábado 6 de junio, a la 1 p. m.

Pavo real (Austria)

La película 'Pavo Real' ganó el premio a la Mejor Ópera Prima en el 35.º Festival Internacional de Cine de Estocolmo. (Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion)

En un plano distópico, pero que tiene mucho que decir y cuestionar sobre la realidad actual, Matthias es el director de nada más y nada menos que una agencia de alquiler de amigos.

El hombre, que parecía estar en la cúspide de la pirámide social, ve su vida convertirse en un caos cuando su novia Sophia rompe su relación con él.

Funciones: sábado 23 de mayo, a la 1 p. m.; sábado 30 de mayo, a las 4 p. m., y miércoles 3 de junio, a las 8:40 p. m.

La grazia (Italia)

'La grazia' narra la historia ficticia de un presidente de Italia, veterano y humanista, ante un dilema ético. (MUBI)

La veteranía no hace mella en el corazón de un hombre bueno y, por eso, a Mariano De Santis, presidente de Italia, lo siguen acechando las dudas al tomar decisiones, como cuando decidió iniciar su vida política con el deseo de hacer el bien a los demás.

Con una carrera intachable a sus espaldas, este político demócrata, humanista y católico se enfrenta a las incertidumbres de su cargo, especialmente ante el fuerte dilema moral en que lo encierra una ley de eutanasia que debe aprobar o rechazar.

Funciones: sábado 23 de mayo, a las 6:10 p. m.; domingo 24 de mayo, a la 1 p. m., y martes 9 de junio, a las 8:35 p. m.