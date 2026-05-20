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La historia real de una niña que murió pidiendo ayuda en Palestina y el drama de un amor en los Balcanes: duras historias toman el Cine Magaly

El Festival de Cine Europeo, que se llevará a cabo del 21 de mayo al 10 de junio, traerá los mejores filmes del Viejo Continente a Costa Rica

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Por Juan Pablo Sanabria
La voz de Hind Rajab Producida por Tanit Theatre y 22h22
'La voz de Hind Rajab', película que se exhibirá en el Cine Magaly durante el Festival de Cine Europeo, narra el caso real de una niña asesinada por el ejército israelí en Palestina. (Tanit Theatre)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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