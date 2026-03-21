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India prohíbe estreno de película sobre Gaza nominada al Óscar: vea las razones

India veta la película ‘La voz de Hind Rajab’, sobre la muerte de una niña palestina en Gaza. Estas son las razones

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Por AFP
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India veta la película ‘La voz de Hind Rajab’, sobre la muerte de una niña palestina en Gaza. Estas son las razones. (AFP/La Nación)







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