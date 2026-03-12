Áncora

El ‘Nobel’ de la arquitectura llega por segunda vez a Chile: Smiljan Radic Clarke gana el Priztker

Anuncio del premio máximo de la arquitectura se atrasó por vínculos de Thomas Pritzker con Jeffrey Epstein.

Por AFP
Smiljan Radić Clarke, segundo chileno que gana el Premio Pritzker de Arquitectura.
Smiljan Radić Clarke, segundo chileno que gana el Premio Pritzker de Arquitectura. (The Pritzker Architecture Prize/Cortesía de The Pritzker Architecture Prize)







arquitecturaPremio PritzkerSmiljan Radic ClarkediseñoCaso EpsteinThomas Pritzker
