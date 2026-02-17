Directivo de la cadena hotelera Hyatt renuncia tras conocerse vínculos con Epstein

Washington, Estados Unidos. El presidente ejecutivo de la cadena de hoteles Hyatt renunció el lunes luego de que se conocieran correos electrónicos que revelaron sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El empresario estadounidense Thomas Pritzker mantuvo contacto con Epstein mucho después de que este fuera condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor.

Este domingo, la Revista Dominical de La Nación publicó un extracto de los archivos donde Thomas Pritzker, precisamente, narra parte de su visita a Costa Rica, que incluye “caza” de jaguares y que se dobló el tobillo.

Epstein murió en prisión en 2019 en lo que fue dictaminado como un suicidio, y a la espera de cargos por tráfico sexual de niñas.

“Una buena gestión (...) significa proteger al Hyatt, particularmente, en el contexto de mi relación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, que lamento profundamente”, dijo Pritzker en un comunicado publicado por medios estadounidenses.

Maxwell, socia de Epstein, cumple una condena de 20 años por su papel en una conspiración para traficar niñas con el desacreditado financiero.

Hyatt informó en un comunicado, sin mencionar a Epstein, que Pritzker se retirará de su cargo como presidente ejecutivo del consejo de administración y que no buscará la reelección para el puesto en la asamblea de accionistas de la empresa en mayo.

Medios estadounidenses informaron sobre un intercambio de correos de 2018 en el que Epstein le pidió ayuda a Pritzker para garantizar reservaciones para una mujer que viajaba por Asia.

La mujer le dijo a Pritzker que “iba a intentar encontrarle una nueva novia a Jeffrey”, a lo que Pritzker le respondió: “Que la fuerza te acompañe”.

Los archivos publicados por el gobierno de Estados Unidos en el caso Epstein, incluidas grandes cantidades de su correspondencia por correo electrónico, han expuesto sus lazos con personas ricas y poderosas alrededor del mundo.

Muchos han renunciado a sus puestos en medio del escándalo por su asociación con Epstein, aunque los archivos no prueben que cometieran un delito.

Pritzker es primo del gobernador de Illinois, JB Pritzker, un posible contendiente para la nominación presidencial del Partido Demócrata en 2028.