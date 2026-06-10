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El inesperado reconocimiento que une al británico Julian Barnes con Lionel Messi este año

El prestigioso autor británico Julian Barnes fue galardonado en España con el Premio Princesa de Asturias. El fallo destaca su mirada única.

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Por AFP
(Archivo) Julian Barnes ha tenido particular éxito, entre los escritores británicos de su generación, con sus traducciones al español.
(Archivo) Julian Barnes ha tenido particular éxito, entre los escritores británicos de su generación, con sus traducciones al español. (Pierre Verdy/AFP)







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