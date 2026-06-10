El inesperado reconocimiento que une al británico Julian Barnes con Lionel Messi este año

(Archivo) Julian Barnes ha tenido particular éxito, entre los escritores británicos de su generación, con sus traducciones al español.

Madrid, España. Considerado uno de los escritores más destacados de la narrativa británica de las últimas décadas, Julian Barnes fue galardonado este miércoles en España con el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

Sus novelas y cuentos, cargados de humor e ironía, ofrecen “una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano (...) con el amor como principio esencial”, indicó el fallo del premio, convocado por la Fundación Princesa de Asturias, heredera al trono de la Corona española.

Barnes “reelabora, con mirada europeísta, la historia de la literatura, el arte, la música e incluso la gastronomía, hasta alcanzar un estilo único” que lo convierte en uno de los principales exponentes “de una generación de autores británicos especialmente brillantes”, destacó el fallo, leído por Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE).

Nacido en la ciudad inglesa de Leicester en 1946, Barnes fue seleccionado entre 37 candidaturas de 24 nacionalidades que optaban al galardón este año.

“La valía de un premio siempre reside en la calidad de quienes lo han recibido anteriormente, y me siento sumamente honrado de unirme a este listado de tan distinguidas personas de todo el mundo”, dijo Barnes en una declaración divulgada por la fundación.

Los Premios Princesa de Asturias, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50.000 euros ($58.000) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

Las “Despedidas” de Barnes

Tras licenciarse en la Universidad de Oxford, Barnes trabajó durante tres años como lexicógrafo para el Oxford English Dictionary.

A los 34 años publicó su primera novela, Metrolandia, sobre dos amigos inseparables de 16 años que imaginan su vida futura, bien recibida por la crítica.

Con su tercera novela, El loro de Flaubert, fue finalista en 1984 al más prestigioso de los premios literarios británicos, el Booker, que terminó ganando en 2011 con El sentido de un final.

Barnes fue también autor de novelas policíacas, que publicaba bajo el nombre de Dan Kavanagh, seudónimo tomado de su esposa y agente literaria, Pat Kavanagh, que murió a causa de un tumor cerebral en 2008.

Tres días después de cumplir 80 años, en enero de 2026, el escritor, quien militó en asociaciones comprometidas con los derechos humanos, publicó lo que presentó como su último libro, Despedidas.

Seis años antes, le habían diagnosticado un tipo inusual de cáncer de la sangre.

Penúltimo premio de la serie

El de las Letras es el séptimo de los ocho galardones de esta edición de los premios, que anualmente, y a ritmo de uno por semana, otorga la Fundación Princesa de Asturias.

El año pasado, en esta categoría, el reconocimiento fue para el español Eduardo Mendoza, creador de innovadoras novelas que han llegado al gran público.

En otras ediciones también fueron premiados en esta modalidad el japonés Haruki Murakami, el cubano Leonardo Padura, los estadounidenses Siri Hustvedt y Paul Auster, el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Juan Rulfo.

Este año ya se fallaron el Princesa de Asturias de las Artes, que recayó en la cantante estadounidense Patti Smith, y el de Comunicación y Humanidades, que distinguió al estudio de animación japonés Ghibli, cofundado por Hayao Miyazaki.

También se otorgaron el galardón de Investigación Científica, que condecoró a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer, y el de Cooperación Internacional, para la bóveda global de semillas de Svalbard.

El de Ciencias Sociales premió al historiador y ensayista británico Timothy Garton Ash, mientras que el de Deportes, fallado la semana pasada, reconoció al genio del fútbol argentino Lionel Messi.

Los premios son entregados por la princesa Leonor, heredera al trono de la Corona española, y los reyes Felipe VI y Letizia en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias.