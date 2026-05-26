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El Princesa de Asturias premia el compromiso antiautoritario del pensador británico Timothy Garton Ash

Pensador “excepcional e inspirador”, muestra siempre su compromiso con “la unidad y la fortaleza del proyecto europeo”, dice el comité del premio otorgado en España.

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Por AFP
El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026.
El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026. (FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS/FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS)







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