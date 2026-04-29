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Patti Smith, punk, poeta e inspiración, gana el Premio Princesa de Asturias

Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 reconoce la rabiosa escritura de la cantante, que debutó en los 70 y sigue escribiendo memorias y poemas.

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Por AFP
La Premio Princesa de Asturias 2026 Patti Smith actúa durante el evento del 30.º aniversario de Democracy Now! en la Iglesia Riverside el 23 de marzo de 2026 en la ciudad de Nueva York.
La Premio Princesa de Asturias 2026 Patti Smith actúa durante el evento del 30.º aniversario de Democracy Now! en la Iglesia Riverside el 23 de marzo de 2026 en la ciudad de Nueva York. (ROB KIM/AFP)







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