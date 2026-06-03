Puro Deporte

Lionel Messi gana el Premio Princesa de Asturias

A pocos días del Mundial 2026, el Princesa de Asturias reconoce a Lionel Messi como el ‘futbolista más exitoso de todos los tiempos’

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Por AFP
Lionel Messi brilló, pero el partido del Inter Miami no terminó como quería.
Lionel Messi, aquí durante un partido del Inter Miami, fue galardonado con el Príncipe de Asturias. (GIORGIO VIERA/AFP)







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