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Argentina confirma su convocatoria, con Messi al frente para defender el título en el Mundial 2026

Lionel Messi encabeza la lista de Argentina para ir al Mundial 2026 como uno de los grandes favoritos

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Por AFP
Lionel Messi, aquí durante un amistoso de la Selección de Argentina en marzo ante Zambia. El astro del Inter Miami encabeza la lista para defender el título en el Mundial 2026.
Lionel Messi, aquí durante un amistoso de la Selección de Argentina en marzo ante Zambia. El astro del Inter Miami encabeza la lista para defender el título en el Mundial 2026. (JUAN MABROMATA/AFP)







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