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Estos son los problemas físicos de Messi a tres semanas del debut de Argentina en el Mundial 2026

El estado físico de Lionel Messi causa preocupación de cara al Mundial 2026: el Inter Miami dio a conocer qué pasa con el jugador

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Por AFP
El delantero argentino Lionel Messi cae al suelo durante el partido del Inter Miami ante el Philadelphia Union el pasado 24 de mayo.
El delantero argentino Lionel Messi cae al suelo durante el partido del Inter Miami ante el Philadelphia Union el pasado 24 de mayo. (CHANDAN KHANNA/AFP)







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