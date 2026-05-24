El Mundial 2026 pone la salud de los jugadores al límite

Kylian Mbappé sufre una lesión durante un partido del Real Madrid y el levante en el estadio Santiago Bernabéu, el pasado 17 de enero.

París, Francia. Al ritmo infernal del calendario futbolístico internacional se le une un escollo adicional, un Mundial 2026 ampliado a 48 selecciones, con más partidos que nunca (104) y casi mes y medio de competición, lo que aumenta el riesgo de agotamiento y lesiones de los jugadores.

No pasarán dos semanas desde la final de la Liga de Campeones (30 de mayo) en Budapest, entre el PSG y el Arsenal, cuando el francés Ousmane Dembélé, el brasileño Marquinhos, el inglés Declan Rice o el español Martín Zubimendi estén a punto de debutar en el torneo en Norteamérica, sin contar que entre medias todas las selecciones disputarán amistosos de preparación.

Para muchos jugadores, este Mundial (11 junio al 19 de julio) será el epílogo de una temporada interminable, comenzada con una pretemporada recortada por el nuevo formato del Mundial de Clubes (disputado hace menos de un año), entrecortada por la Copa África de Naciones en pleno invierno europeo y largos campeonatos nacionales.

Existe “una necesidad urgente de calendarios de competiciones más equilibrados” y de “periodos de descanso y recuperación protegidos”, alertó en septiembre Sergio Marchi, presidente del FIFPro (el sindicato mundial de futbolistas profesionales), en el preámbulo del informe anual de seguimiento de la carga de trabajo de los jugadores.

En el curso 2024-2025, el marroquí del PSG Achraf Hakimi, actualmente lesionado por segunda vez esta temporada, disputó 69 encuentros, después de haber jugado ya 53 partidos la temporada anterior.

Al término del Mundial de Clubes, lucrativa competición ampliada a 32 equipos y organizada por la FIFA, ninguno de los clubes participantes permitió que sus jugadores disfrutaran de 28 días de descanso, la duración recomendada por FIFPro.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, consuela a Lamine Yamal luego de la lesión que sufrió el 22 de abril. (JOSEP LAGO/AFP)

Lo mismo ocurre con la pretemporada, en la que los jugadores se ponen a punto físicamente, reducida a su mínima expresión.

‘No se puede jugar más’

“No es únicamente una cuestión de número de partidos, es más una cuestión de recuperación. Solo hace falta que tengamos un poco más de descanso, de vacaciones para regenerar el cuerpo y asumir esta carga de tantos partidos”, imploró a principios de setiembre el delantero de los Bleus y del Real Madrid Kylian Mbappé, lamentando un “diálogo de sordos” entre las instituciones.

Clubes y organismos internacionales se pasan regularmente la pelota, cada uno considerando que la inflación de partidos depende del otro y que sus intereses —financieros— prevalecen.

“No se puede jugar más. Es imposible. Incluso algunas de las últimas competiciones creadas, en mi opinión, son demasiado”, declaró en abril el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en Madrid, lamentando que cada cual tenga “un punto de vista egoísta”.

“También hay que tener en cuenta el aspecto emocional y mental, que es un poquito menos visible, pero tan importante como el aspecto fisiológico y físico”, subraya el profesor Vincent Gouttebarge, director médico de FIFPro.

En este callejón sin salida, la salud de los jugadores corre el riesgo de pagar el precio de la acumulación de partidos.

Aumento de las lesiones

El defensa francés del Barça Jules Koundé o el centrocampista español del Manchester City Rodri, dos jugadores muy utilizados en las últimas temporadas y que han criticado regularmente los ritmos del fútbol actual, también han encadenado lesiones musculares en los últimos meses, mientras que la estrella española Lamine Yamal, de 18 años, lleva tratando una lesión en el muslo desde abril.

“Tenemos un estudio de la UEFA que muestra que entre 2001 y 2021 el número de lesiones se mantuvo relativamente estable durante todas esas temporadas, salvo en el caso de las lesiones de los isquiotibiales (músculos posteriores del muslo), que se habían duplicado”, explica el profesor Gouttebarge, para quien la fatiga es una de las hipótesis para explicar este aumento.

Al término de este Mundial, las grandes ligas europeas reanudarán todas en el mes de agosto, desde el fin de semana del 16-17 en el caso de la Liga española, sin haberse cumplido un mes desde la final mundialista.

Incluso las primeras rondas preliminares de las competiciones de la UEFA comenzarán... ¡durante el Mundial, a principios de julio!