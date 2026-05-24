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El Mundial 2026 pone la salud de los jugadores al límite

El Mundial más largo de la historia será un reto más dentro de un calendario saturado que provoca lesiones en los futbolistas

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Por AFP
Kylian Mbappé sufre una lesión durante un partido del Real Madrid y el levante en el estadio Santiago Bernabéu, el pasado 17 de enero.
Kylian Mbappé sufre una lesión durante un partido del Real Madrid y el levante en el estadio Santiago Bernabéu, el pasado 17 de enero. (JOSE BRETON/NurPhoto via AFP)







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