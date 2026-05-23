Teletica da un anuncio sobre el Mundial 2026 que va de la mano con Fox en Costa Rica

En plena cuenta regresiva para el Mundial 2026, ver los partidos en territorio nacional de las 48 selecciones clasificadas pareciera que no será ningún problema.

Aparte de que en televisión abierta, a través de Canal 7 se transmitirán 32 juegos, Fox emitirá el combo completo de los 104 duelos de la cita planetaria que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.

Pero a su vez, ahora surge otra opción, que dicho sea de paso responde a una gran inquietud que tenían muchos fiebres del fútbol dispuestos a no perderse ningún juego, siempre y cuando esté al alcance de sus posibilidades.

Teletica aprovechó para darle la bienvenida al canal Fox en Costa Rica y de una vez anunció que ya está en TDMax, su plataforma de streaming.

Dicho aviso viene acompañado de la noticia de que por medio de esa aplicación podrán verse los 104 juegos el Mundial 2026 que dará Fox.

En sus diferentes redes sociales, Teletica empezó a difundir el mensaje: “Fox está en TDMax” y este viernes hizo dos publicaciones más: “Fox+ está en TDMax, todo el Mundial donde estés”, promocionado que serán 104 partidos, en 39 días y todo en un app.

Todos los partidos del Mundial 2026 estarán disponibles en la aplicación TDMax de Teletica, a través de Fox. (Redes de TDMax/Fotocomposición en Canva)

La aplicación TDMax tiene un costo de $11 mensuales, es decir, menos de ¢5.000.

Ahí se puede ver fútbol en vivo una vez que se tenga una suscripción activa. Aparte del acceso a la señal 24/7 de Teletica canal 7, Repretel canales 6 y 11, TD+, TD+2, FUTV, Teletica Radio y ahora Fox.

Incluye contenidos como videotecas, goles, resúmenes y jugadas destacadas; documentales, películas nacionales y programas como La Platea, Contragolpe y Smart Fútbol, entre otras novedades.