Puro Deporte

Teletica da un anuncio sobre el Mundial 2026 que va de la mano con Fox en Costa Rica

Teletica reveló la respuesta a una pregunta que se hacían muchos fiebres del fútbol de cara al Mundial 2026

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Por Fanny Tayver Marín
España, Francia e Inglaterra aparecen como los favoritos para ganar el Mundial 2026, según una proyección realizada por inteligencia artificial.
Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi quieren disfrutar y brillar en el Mundial 2026. (Archivo/Archivo)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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