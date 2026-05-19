Mundial 2026: lo que todo costarricense debe saber antes de viajar a EE. UU., Canadá y México

El balón está cerca de rodar. El inicio del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, a solo 23 días del pitazo inicial.

La gran fiesta del fútbol se vivirá en Estados Unidos, Canadá y México, con 16 ciudades sede que recibirán a 48 equipos, lo que convertirá al evento en el torneo más grande de la historia.

Se estima que unos 6,5 millones de aficionados asistirán a la Copa del Mundo, según cifras de la FIFA publicadas en su página en internet. Y por supuesto, habrá costarricenses.

Probablemente usted sea uno de esos amantes del fútbol que se unirán al máximo evento futbolístico a nivel mundial, uno más de los ticos que asistirán al Mundial.

Si es así, esta información le interesa, porque se trata de una serie de recomendaciones para costarricenses que asistan a la justa mundialista.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por medio del Departamento Consular y las embajadas y consulados de Costa Rica en Estados Unidos, Canadá y México, publicó una guía para facilitar el viaje y la estadía de los costarricenses en el Mundial 2026.

Recomendaciones

Pasaporte al día: Debe tener una validez mínima de 6 meses posteriores a la fecha prevista del viaje. Se aconseja tener o guardar una copia del documento, mediante fotografías o fotocopias de la página que contiene la foto y los datos personales.

Evitar productos químicos: No se recomienda usar solventes ni productos químicos para su limpieza. Se recomienda usar un portapasaportes para guardarlo y no llevarlo en el bolsillo trasero del pantalón, porque es blanco fácil para robos.

No rayarlo: No debe usarse como superficie de apoyo para escribir ni rayarlo, ya que esto compromete su integridad física. No doblarlo porque puede dañar el chip electrónico. Entregarlo con precaución y verificar la legitimidad de quien lo solicita.

Menores de edad: Todo costarricense menor de edad (aunque tenga otra nacionalidad) y todo extranjero menor de edad, con residencia temporal o permanente en Costa Rica, deberá contar con pasaporte y permiso de salida, temporal o permanente, firmado por ambos padres o representante legal para salir del país.

Si usted visita Canadá, recuerda que necesita visa o ETA para ingresar. (Tomadas )

Seguro de viaje: Los sistemas de salud en Estados Unidos, Canadá y México no brindan atención médica gratuita a turistas. Se recomienda contratar un seguro de viaje con cobertura médica internacional para todo el periodo de estancia en alguno de estos tres países. Durante los meses de junio y julio, los tres países pueden registrar calor extremo; se recomienda la hidratación, no exponerse mucho tiempo al sol, utilizar protector solar y vestimenta adecuada.

Estafas: Para evitar fraudes o estafas durante el Mundial, se recomienda que las compras de entradas se hagan en plataformas oficiales de la FIFA. Evitar revendedores y páginas web no verificadas. No realizar transacciones bancarias usando Wi‑Fi públicas. Si debe utilizar cajeros automáticos, usarlos en bancos, aeropuertos o centros comerciales. Proteja el teclado al digitar el PIN.

Visa o ETA para ingresar a Canadá: Quienes viajen a Canadá deben tener visa o una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) para ingresar al país. Esta visa debe gestionarse en una embajada, consulado o centro de visado canadiense antes de viajar.

Requisitos que le solicitarán: Visa para Estados Unidos o Canadá. Boleto de ida y regreso, reserva de alojamiento, prueba de medios económicos suficientes para la estancia y justificación del viaje (entradas a los eventos).

El Estadio Azteca, o Banorte, es una de las sedes del Mundial 2026. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Pérdida de documentos: Lo primero que debe hacer es informarle a las autoridades locales sobre el extravío de sus documentos y hacer los trámites o denuncias que estas le indiquen.

En caso de detención: En caso de ser detenido o requerido por las autoridades locales, debe solicitar comunicarse con el consulado de Costa Rica correspondiente. La notificación consular es un derecho reconocido por convenciones internacionales, suscrita por Costa Rica y los tres países sedes del Mundial.

Si usted desea más información sobre recomendaciones en la Copa del Mundo, puede consultar la Guía Consular para costarricenses que asistan al Mundial 2026, en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, www.rree.go.cr, así como sus redes sociales en Facebook e Instagram.