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Mundial 2026: lo que todo costarricense debe saber antes de viajar a EE. UU., Canadá y México

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto publicó una guía para facilitar el viaje y la estadía de los ticos en el Mundial 2026

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Por Milton Montenegro

El balón está cerca de rodar. El inicio del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, a solo 23 días del pitazo inicial.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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