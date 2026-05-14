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FIFA recibe el Estadio Banorte para el Mundial 2026 y le cambia el nombre a Estadio Ciudad de México

El recinto mexicano albergará cinco partidos del Mundial 2026, incluido el juego inaugural entre México y Sudáfrica

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Por El Universal / México / GDA
Vista panorámica del Estadio Banorte, observada desde su explanada principal en el sur de Ciudad de México, México, el 13 de mayo del 2026. El 14 de mayo, la FIFA tomará control del Estadio Banorte para iniciar los preparativos del Mundial 2026. (Foto de Jose Luis Torales/NurPhoto) (Foto de Jose Luis Torales / NurPhoto vía AFP)
La FIFA tomó control del Estadio Banorte y aplicará un cambio temporal de nombre para la Copa del Mundo del 2026. (JOSE LUIS TORALES/NurPhoto via AFP)







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