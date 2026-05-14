FIFA recibe el Estadio Banorte para el Mundial 2026 y le cambia el nombre a Estadio Ciudad de México

La FIFA tomó control del Estadio Banorte y aplicará un cambio temporal de nombre para la Copa del Mundo del 2026.

La FIFA recibió oficialmente el Estadio Banorte de cara a la Copa Mundial de 2026 y confirmó que el inmueble pasará a llamarse Estadio Ciudad de México durante el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026.

La entrega del recinto se formalizó mediante un comunicado de la Controladora Deportiva Águilas, entidad que informó que la administración y la comunicación del estadio quedarán bajo control del máximo organismo del futbol mundial.

El estadio, conocido también como el Coloso de Santa Úrsula, albergará cinco partidos de la Copa del Mundo. Entre ellos destaca el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica.

La Controladora Deportiva Águilas indicó que, tras la transferencia, toda la operación del inmueble se manejará a través de la FIFA y de sus plataformas oficiales. Además, deseó éxito tanto al organismo internacional como a las selecciones participantes, especialmente a México.

El último juego disputado en el estadio antes de la entrega a la FIFA correspondió a la semifinal de ida del Clausura 2026 de la Liga MX. En ese partido, Cruz Azul empató 2-2 frente a Chivas.

La organización también destacó las obras realizadas en el inmueble para el Mundial. Entre los cambios sobresalen una nueva cancha con sistema híbrido, áreas de esparcimiento renovadas y mejoras en audio, video y conexión gratuita a internet.

La FIFA tiene previsto realizar el partido inaugural el próximo 11 de junio. Ese día también se desarrollará una ceremonia de apertura con presentaciones musicales de Belinda, Alejandro Fernández y Los Ángeles Azules.

Además del Estadio Banorte, otros escenarios mexicanos también modificarán temporalmente sus nombres por disposición de la FIFA. El Estadio Akron adoptará el nombre de Guadalajara y el Estadio BBVA será identificado como Monterrey durante el torneo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.