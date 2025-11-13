Puro Deporte

FIFA ratifica al Estadio Banorte como sede del partido inaugural del Mundial 2026 pese a presiones de Estados Unidos

México albergará el inicio de la Copa Mundial 2026 el 11 de junio, en el estadio Banorte, anteriormente conocido como Azteca, pese a rumores sobre un posible cambio a Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
La FIFA ratificó que el Mundial 2026 iniciará en el estadio Banorte, antes Azteca, el 11 de junio, descartando rumores de cambio a EE. UU.
La FIFA ratificó que el Mundial 2026 iniciará en el estadio Banorte, antes Azteca, el 11 de junio, descartando rumores de cambio a EE. UU. (Berenice Fregoso/El Universal, México)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGMundial 2026Copa Mundial de Fútbol de 2026FIFA 2026FIFA
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.