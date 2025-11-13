FIFA ratifica al Estadio Banorte como sede del partido inaugural del Mundial 2026 pese a presiones de Estados Unidos

La FIFA ratificó que el Mundial 2026 iniciará en el estadio Banorte, antes Azteca, el 11 de junio, descartando rumores de cambio a EE. UU.

La FIFA confirmó que el partido inaugural del Mundial 2026 se jugará en el estadio Ciudad de México (Banorte), antes llamado Azteca, el 11 de junio. Esta decisión se dio a conocer durante una presentación encabezada por Claudia Sheinbaum, presidenta del país anfitrión.

El ente rector del fútbol mundial destacó la trayectoria de México como único país en ser sede de tres Copas del Mundo, lo que influyó en su elección como punto de arranque del torneo.

Desde 2018, cuando se anunció que México, Estados Unidos y Canadá serían sedes conjuntas, ya se contemplaba que el Coloso de Santa Úrsula sería el escenario del primer partido. Así lo reiteró Jurgen Mainka, director general de la FIFA en territorio mexicano, quien afirmó que el calendario oficial se publicó hace 10 meses sin cambios hasta la fecha.

Aunque surgieron especulaciones sobre un posible traslado del evento inaugural a Estados Unidos, alimentadas por la influencia política entre la FIFA y el expresidente Donald Trump, la organización ratificó su decisión original.

Durante la presentación, la presidenta Sheinbaum afirmó que la sede nunca estuvo en duda. Aseguró que desde el inicio de su gobierno se inició un trabajo coordinado con la FIFA y los estados, liderado por Gaby Cuevas, responsable de la organización del Mundial en México.

Destacó además que se han trabajado temas clave como seguridad y logística, fundamentales para garantizar que el evento deportivo más importante del planeta se desarrolle sin contratiempos.

