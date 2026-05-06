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Studio Ghibli, creadores de grandes obras de fantasía animada, ganan el Premio Princesa de Asturias

La casa de animación japonesa fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. Conozca las razones del jurado.

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Por AFP
Studio Ghibli ha producido más de 20 películas. Foto: La casa de EL.
Studio Ghibli ha producido más de 20 películas. Foto: La casa de EL.







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