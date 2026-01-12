Yeison Jiménez: así fue la emotiva despedida de su esposa

Sonia Restrepo, esposa del cantante Yeison Jiménez, compartió un conmovedor adiós al artista colombiano a través de sus redes sociales. Poco después de borrar o archivar todas las publicaciones anteriores a la tragedia, la joven madre dedicó profundas palabras al padre de sus dos hijos menores, Camila y Santiago.

“Descansa en paz, te extrañaremos mucho. Te extrañaré por siempre, mi todo. Te amo, eres y será por siempre mi vida entera”, fueron algunas de las frases que Restrepo publicó para despedir al músico, quien perdió la vida el pasado 10 de enero en un trágico accidente aéreo.

Estos mensajes aparecieron horas después del comunicado oficial firmado por la familia Jiménez, en el que agradecieron las muestras de cariño y pidieron a los medios de comunicación y seguidores mantener el respeto y discreción para sobrellevar el duelo de manera íntima.

Una historia de amor marcada por la complicidad

Jiménez conoció a Restrepo apenas dos años después de haber debutado en la música popular. Fue durante un evento en el que se encontraban familias de alto nivel económico, como él mismo relató en una entrevista para la revista Vea:

“Era un lugar pequeño y llegué a cantarle a una barra a gente de dinero, no era Yeison, el gran artista. Comenzaba mi carrera y llevaba dos años, la vi sentada con amigas y comencé a molestarla”.

En ese mismo encuentro, Jiménez montó uno de los caballos del lugar y, al verlo, Sonia le pidió subir para montar juntos. Él, divertido y prudente, se negó. Años después, el artista recordaría ese instante que despertó la chispa entre ellos:

“Me dijo que si podía darle una vuelta, le contesté que no porque no conocía el caballo, que no era mío y se puso brava”, dijo. En aquel entonces, Yeison tenía 20 años y Sonia, 18.

Yeison Jiménez falleció en un accidente aéreo el 10 de enero. (El Tiempo)

Una vida juntos

El noviazgo no tardó en comenzar. Al poco tiempo se mudaron a Bogotá, donde construyeron un hogar lleno de sueños compartidos. El cantante solía decir que su mayor anhelo era ver a Sonia convertida en la madre de sus hijos. Aunque siempre la llamaba “mi esposa”, su unión nunca fue legalmente formalizada. En 2023 habían planeado casarse, pero los compromisos laborales del artista los llevaron a postergar la boda.

Para entonces, Sonia ya era madre de Camila, a quien Yeison amó y crió como si fuera su propia hija. En una entrevista con Caracol TV, la adolescente habló de él con un cariño que revelaba la profundidad de su vínculo: “Él, en mis ojos, es la mejor persona que puede existir”.

Siete años atrás había nacido Thaliana, y en mayo de 2024, la familia celebró la llegada de s u hijo menor, Santiago. En esa misma conversación con Caracol TV, Sonia Restrepo resumió cómo veía los sueños de su compañero de vida: “Él no sueña sólo para él, sueña para toda su familia y para todas las personas que lo rodean”.

Un amor que comenzó con una mirada y un gesto de timidez se convirtió en una historia profunda, de apoyo, fe y esperanza. Hoy, esas palabras resuenan con más fuerza que nunca, reflejando el legado de un artista cuyo mayor tesoro siempre fue su familia.