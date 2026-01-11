Yeison Jiménez estuvo en ‘El Chinamo’ y dedicó sentidas palabras a Costa Rica: Vea el recuerdo del artista fallecido en un accidente aéreo

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció la tarde de este sábado tras un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, en Boyacá, Colombia. En un espacio de 'El Chinamo', afirmó que Jiménez también contó que su historia artística componía sus canciones con lápiz y cuaderno.

Yeison Jiménez, el artista que falleció en un accidente aéreo este sábado 10 de enero, dejó un amplio legado en la música popular. Como referente de las rancheras contemporáneas, se presentó en distintos escenarios y programas internacionales, incluido Sin restricción, segmento de El Chinamo de Teletica.

En aquel espacio, conducido por Jair Cruz, el colombiano interpretó algunos de sus temas más conocidos, como Ya no mi amor. Durante la conversación, Jiménez también habló con naturalidad sobre su vida personal y trayectoria musical.

Incluso, el artista improvisó una canción a partir de la palabra “goma”, término que en Costa Rica alude a la resaca y que en Colombia se conoce como “guayabo”. El momento quedó registrado en un videoclip difundido en las redes sociales de El Chinamo, como homenaje al músico fallecido.

Jiménez también relató que, durante su juventud, solía consumir alcohol con frecuencia. Con el paso del tiempo y el crecimiento de su carrera artística, aseguró que se convirtió en un bebedor “muy social”.

Tras su visita a Costa Rica, el vocalista confesó haber quedado sorprendido por las similitudes entre ambos países. “Me imaginaba algo tan diferente, no tan colombiano. Somos exactamente iguales. Comemos lo mismo: frijoles con chicharrón, arroz. Nos gusta la rumba”, expresó.

El cantante murió la tarde de este sábado, luego de que la avioneta privada en la que viajaba se accidentara minutos después de despegar en las inmediaciones de un aeródromo de Paipa, en el departamento de Boyacá, Colombia.

En el accidente también murieron el piloto y el copiloto de la avioneta privada, así como tres acompañantes del artista. Entre las víctimas figuran su mánager y su fotógrafo, según confirmaron las autoridades locales.

El siniestro ocurrió en la vereda Romita, una zona rural del municipio. Las autoridades investigan las causas del accidente.