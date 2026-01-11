Viva

Yeison Jiménez estuvo en ‘El Chinamo’ y dedicó sentidas palabras a Costa Rica: Vea el recuerdo del artista fallecido en un accidente aéreo

El cantante colombiano habló con naturalidad sobre su vida personal y trayectoria musical en el desaparecido segmento ‘Sin restricción’ de Teletica

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
Yeison Jiménez.
El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció la tarde de este sábado tras un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, en Boyacá, Colombia. En un espacio de 'El Chinamo', afirmó que Jiménez también contó que su historia artística componía sus canciones con lápiz y cuaderno. ( Yeison Jiménez./Yeison Jiménez.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.