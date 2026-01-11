Este fue el último mensaje del cantante colombiano Yeison Jiménez antes del accidente aéreo: ‘humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar’

El artista Yeison Jiménez publicó el mensaje horas antes de que la avioneta en la que viajaba se accidentara en Boyacá, Colombia.

Horas antes de morir en un accidente aéreo, el cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez compartió en redes sociales un mensaje que hoy cobra un significado especial para sus seguidores.

En una publicación difundida horas antes de su viaje, el artista escribió en una publicación en su Instagram:“Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”.

El mensaje fue acompañado de imágenes de una de sus presentaciones recientes y fue replicado ampliamente por seguidores tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Mensaje publicado por el cantante colombiano Yeison Jiménez en redes sociales horas antes de su fallecimiento. (Instagram: Yeison Jiménez/Cortesía)

Jiménez murió la tarde de este sábado luego de que la avioneta privada en la que viajaba se accidentara minutos después de despegar en las inmediaciones de un aeródromo de Paipa, en el departamento de Boyacá, Colombia.

En el accidente también murieron el piloto y el copiloto de la avioneta privada, así como tres acompañantes del artista. Entre las víctimas figuran su mánager y su fotógrafo, según confirmaron las autoridades locales.

El siniestro ocurrió en la vereda Romita, una zona rural del municipio, pocos minutos después de que la aeronave despegara del aeropuerto de Paipa. Las autoridades investigan las causas del siniestro.