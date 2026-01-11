Así ocurrió el accidente de avioneta en el que murió el cantante Yeison Jiménez: surgen las primeras hipótesis

La Aeronáutica Civil de Colombia investiga un accidente aéreo en Boyacá que causó seis muertes. El avión no logró despegar y se incendió tras el impacto.

Un accidente de avioneta ocurrido la tarde del sábado 10 de enero en Boyacá, Colombia, provocó la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y otras cinco personas. La aeronave no logró despegar de la pista y terminó estrellada e incendiada cerca del aeródromo Juan José Rondón, entre los municipios de Paipa y Duitama, según información oficial.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que la avioneta contaba con plan de vuelo hacia Medellín. El siniestro ocurrió alrededor de las 4:30 p. m., poco después de iniciar la maniobra de despegue.

La ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, explicó que la aeronave se desplazó con normalidad por la pista. Sin embargo, al llegar al punto en que debía elevarse, no consiguió alzar vuelo y continuó su trayectoria hasta impactar contra el terreno aledaño.

Tras el choque, la avioneta se incendió. El fuego causó la muerte inmediata de todos los ocupantes, entre ellos el artista, el piloto y cuatro integrantes de su equipo de trabajo.

Las autoridades aeronáuticas anunciaron el inicio de una investigación técnica para establecer las causas exactas del accidente. Entre los factores que serán analizados figuran:

Mantenimientos previos de la aeronave

Posibles incidentes anteriores

Tiempo de preparación para el vuelo

Cumplimiento de los protocolos aeronáuticos

Debido a que existía un plan de vuelo aprobado, las autoridades disponen de un listado oficial de los ocupantes. Las labores incluyen inspecciones en el sitio, recolección de evidencias y análisis de imágenes del terreno.

Aunque el caso permanece bajo investigación, fuentes cercanas a la pista indicaron al medio Caracol que uno de los motores habría fallado durante el intento de despegue.

Un analista en aviación consultado por Infobae señaló que la aeronave pudo sufrir una pérdida de sustentación, fenómeno conocido como stall. Este evento ocurre cuando el avión no logra mantener la elevación necesaria, ya sea por fallas técnicas, falta de potencia, problemas de combustible o errores de pilotaje.

El especialista recordó que el despegue representa una de las fases más críticas del vuelo, debido a la cercanía con el suelo y al reducido margen de reacción ante una emergencia.

Este domingo 11 de enero, el director de Aerocivil, Luis Chimenty, y el director técnico de Investigación, Álvaro Bello, se trasladaron al lugar del accidente para supervisar el inicio de las diligencias correspondientes.

