Yeison Jiménez, cantante que falleció en una tragedia aérea, soñó tres veces con su propio accidente

Las premoniciones del artista colombiano se convirtieron en una inquietud que no lo dejaba dormir, según contó en una entrevista en 2024. Meses después, murió en un siniestro aéreo que dejó un saldo de seis personas fallecidas.

Por Sofía Sánchez Ramírez
Yeison Jiménez
El artista colombiano Yeison Jiménez, quien falleció por un altercado con una avioneta, se había soñado en tres ocasiones con un accidente aéreo. (Redes Sociales/Intagram: Yeison Jiménez/Cortesía)







