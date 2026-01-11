Yeison Jiménez, cantante que falleció en una tragedia aérea, soñó tres veces con su propio accidente

El artista colombiano Yeison Jiménez, quien falleció por un altercado con una avioneta, se había soñado en tres ocasiones con un accidente aéreo.

El cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció el sábado 10 de enero tras un accidente en avioneta, había soñado en tres ocasiones con un siniestro aéreo en el que debía advertir al capitán sobre un posible desperfecto en la aeronave.

Tras la muerte del artista, quien tenía 34 años, resurgió una entrevista que concedió al pódcast Los hombres si lloran en 2024. En esa conversación, el artista relató una serie de premoniciones relacionadas con un accidente aéreo.

El primer sueño, según contó, transcurría en Medellín. “El capitán me dice ‘Yei, estamos listos’. Yo le digo ‘vaya dele una vueltica al avión y vuelve’. Va y enciende el avión y cuando regresa me dice ‘Yei, menos mal, se me soltó un tubo’ (...). Yo despierto porque el capitán estaba desesperado diciéndome que íbamos a tener un accidente”, relató.

La escena se repetía con variaciones mínimas en el segundo sueño, pero en el tercero soñó con un desenlace fatal: la nave se estrellaba sin que él alcanzara a alertar al capitán. Según afirmó, incluso experimentó su propia muerte.

La advertencia que Yeison Jiménez habría hecho sobre su fallecimiento llamó la atención tras conocerse que, tiempo atrás, comentó haber soñado con un accidente aéreo. Durante el pódcast 'Los hombres sí lloran' Yeison relato que en varias ocasiones había soñado que moria durante un accidente aéreo. "Yo tengo un avión. Yo me soñé dos veces en España, que yo llego al Olaya, en Medellín, que el capitán me dice: 'Yei, estamos listos' y que yo le digo: 'Marica, vaya dar una vueltica al avión' y vuelve, y él dice que no aprende el avión. Que él vuelve al avión, despega y cuando regrese me dice: 'Marica, menos mal, se me soltó un tubo'".

Jiménez murió la tarde del sábado luego de que la avioneta privada en la que viajaba se accidentara minutos después de despegar en las inmediaciones de un aeródromo de Paipa, en el departamento de Boyacá, Colombia.

En el accidente también murieron el piloto y el copiloto de la avioneta privada, así como tres acompañantes del artista. Entre las víctimas figuran su mánager y su fotógrafo, según confirmaron las autoridades locales.

El siniestro ocurrió en la vereda Romita, una zona rural del municipio. Las autoridades investigan las causas del accidente.